https://ria.ru/20210714/vooruzhenie-1741250974.html

В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения

В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения - РИА Новости, 14.07.2021

В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения

Новая стратегия национальной безопасности ставит задачу сохранить лидерство России в разработке новых видов вооружений, а общая доля современного оружия в ВС РФ РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:08

2021-07-14T16:08

2021-07-14T19:19

россия

вооруженные силы рф

михаил попов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности ставит задачу сохранить лидерство России в разработке новых видов вооружений, а общая доля современного оружия в ВС РФ должна оставаться на ниже 70%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля."В этой связи в Стратегии определена задача по сохранению лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов вооружения, военной и специальной техники, а также по поддержанию на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих", - сказал Попов в интервью "Российской газете".По его словам, победа в любой войне обеспечивается людьми и средствами вооруженной борьбы, которые находятся на вооружении."В 2020 году мы выполнили поставленную президентом Российской Федерации задачу – довели оснащенность Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения и военной техники до уровня 70%. Теперь необходимо этот показатель поддерживать на заданном уровне", - заявил Попов.

https://ria.ru/20210713/strategiya-1741094085.html

https://ria.ru/20210626/gonka-1738704586.html

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россия, вооруженные силы рф, михаил попов, владимир путин, безопасность