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В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения
В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения - РИА Новости, 14.07.2021
В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения
Новая стратегия национальной безопасности ставит задачу сохранить лидерство России в разработке новых видов вооружений, а общая доля современного оружия в ВС РФ РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:08
2021-07-14T19:19
россия
вооруженные силы рф
михаил попов
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности ставит задачу сохранить лидерство России в разработке новых видов вооружений, а общая доля современного оружия в ВС РФ должна оставаться на ниже 70%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля."В этой связи в Стратегии определена задача по сохранению лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов вооружения, военной и специальной техники, а также по поддержанию на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих", - сказал Попов в интервью "Российской газете".По его словам, победа в любой войне обеспечивается людьми и средствами вооруженной борьбы, которые находятся на вооружении."В 2020 году мы выполнили поставленную президентом Российской Федерации задачу – довели оснащенность Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения и военной техники до уровня 70%. Теперь необходимо этот показатель поддерживать на заданном уровне", - заявил Попов.
https://ria.ru/20210713/strategiya-1741094085.html
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россия, вооруженные силы рф, михаил попов, владимир путин, безопасность
16:08 14.07.2021 (обновлено: 19:19 14.07.2021)
 
В Совбезе рассказали о роли новых видов вооружения

Замсекретаря Совбеза Попов: Россия ставит задачу сохранить лидерство по новому вооружению

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности ставит задачу сохранить лидерство России в разработке новых видов вооружений, а общая доля современного оружия в ВС РФ должна оставаться на ниже 70%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 14:52
В Совбезе прокомментировали новую стратегию нацбезопасности
"В этой связи в Стратегии определена задача по сохранению лидерства в разработке и производстве новых (перспективных) образцов вооружения, военной и специальной техники, а также по поддержанию на высоком уровне морально-политического и психологического состояния военнослужащих", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
По его словам, победа в любой войне обеспечивается людьми и средствами вооруженной борьбы, которые находятся на вооружении.
"В 2020 году мы выполнили поставленную президентом Российской Федерации задачу – довели оснащенность Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения и военной техники до уровня 70%. Теперь необходимо этот показатель поддерживать на заданном уровне", - заявил Попов.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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РоссияВооруженные силы РФМихаил ПоповВладимир ПутинБезопасность
 
 
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