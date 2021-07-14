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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210714/vizit-1741215538.html
Митрополит Иларион рассказал, зачем поехал в США
Митрополит Иларион рассказал, зачем поехал в США - РИА Новости, 14.07.2021
Митрополит Иларион рассказал, зачем поехал в США
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что прилетел в США с целью участия в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:32
2021-07-14T12:32
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
русская православная церковь
мексика
сша
справки
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что прилетел в США с целью участия в саммите в защиту религиозной свободы, однако в программе поездки - еще ряд встреч с религиозными деятелями и конгрессменами."Основная цель визита – участие в саммите в защиту религиозной свободы, который пройдет 13-15 июля в Вашингтоне. Я получил приглашение выступить на этом саммите. Мое выступление запланировано на 14-е число", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.По его словам, намечены также встречи на полях саммита с рядом действующих и бывших конгрессменов и бывшим послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком. Конкретные темы предстоящих выступлений и бесед пока не обнародуются.О надеждах"Если говорить о надеждах, думаю, что в нынешней ситуации любой обмен мнениями, любая информация, которую в США могут получить от церковных представителей из России, будет полезна для диалога", - отметил митрополит.Он также воспринимает как "положительный знак" то, что, несмотря на все сложности на политическом уровне, президенты России и США нашли возможность встретиться (саммит состоялся 16 июня в Женеве)."Очень надеюсь, что за этим последуют какие-то другие шаги, которые смогут изменить ситуацию в двусторонних отношениях между странами к лучшему", - добавил собеседник агентства.Церковь и пандемия в АмерикеВизит в США митрополита Илариона, который посещал Америку до пандемии коронавируса осенью 2019 года и у которого была действующая виза, начался 10 июля, когда он прилетел в Нью-Йорк. Там он встретился с главой Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополитом всей Америки и Канады Тихоном (Mолларом) и служил вместе с ним 11 июля воскресную литургию, которую митрополит Тихон возглавил в Свято-Николаевском соборе. Затем иерархи обсудили двусторонние отношения между церквами, ситуацию в православном мире в целом и пандемию COVID-19, повлиявшую и на жизнь верующих."Мы, конечно, обсуждали также ситуацию, в которой оказались наши церкви в связи с пандемией. Ситуация эта поначалу была очень похожей в странах канонического пространства Русской православной церкви и в странах, которые окормляет Православная церковь в Америке", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что храмы и РПЦ, и ПЦА перед Пасхой прошлого года были фактически закрыты для прихожан, открылись они несколькими месяцами спустя, но до сих пор сохраняются ограничения. "Разница в ситуации на сегодня между США и Россией заключается в том, что в США пандемия пошла на спад. И сейчас – ввиду того, что 70 процентов населения уже вакцинированы, - выработался определенный иммунитет. Поэтому, например, в Нью-Йорке вы практически не замечаете никаких признаков пандемии, ношение масок не является обязательным даже в помещениях, и в целом люди воспряли и чувствуют себя более уверенно, чем раньше. А у нас в России, из-за того, что темпы вакцинации были гораздо более медленными, несмотря на то, что вакцина у нас появилась раньше, чем в США, из-за того, что количество вакцинированных недостаточно, – у нас сейчас новая волна, которая, к сожалению, пока не прекращается", - сказал митрополит Иларион.ПЦА получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Ее каноническая территория распространяется на США, а также ей принадлежит ряд приходов в Канаде, Мексике и Южной Америке. История ПЦА ведется от прибытия русских иноков-миссионеров из Спасо-Преображенского Валаамского монастыря на остров Кадьяк в 1794 году, а в 1840 году была основана Камчатская, Курильская и Алеутская епархия.Русская зарубежная церковьВ праздник апостолов Петра и Павла, 12 июля, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата совершил божественную литургию в Знаменском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) вместе с ее первоиерархом митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом (Капралом)."После литургии состоялось братское общение, мы также обменялись информацией о том, что происходило за последние годы, и планами на ближайшее будущее", - отметил митрополит Иларион.Русская православная церковь за границей - самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России.В 2007 году в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с церковью в Отечестве.Визит главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата в США завершится 15 июля.
https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html
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россия, московский патриархат, русская православная церковь, мексика, сша, справки
12:32 14.07.2021
 

Митрополит Иларион рассказал, зачем поехал в США

© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что прилетел в США с целью участия в саммите в защиту религиозной свободы, однако в программе поездки - еще ряд встреч с религиозными деятелями и конгрессменами.
"Основная цель визита – участие в саммите в защиту религиозной свободы, который пройдет 13-15 июля в Вашингтоне. Я получил приглашение выступить на этом саммите. Мое выступление запланировано на 14-е число", - сказал митрополит Иларион РИА Новости.
По его словам, намечены также встречи на полях саммита с рядом действующих и бывших конгрессменов и бывшим послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком. Конкретные темы предстоящих выступлений и бесед пока не обнародуются.

О надеждах

"Если говорить о надеждах, думаю, что в нынешней ситуации любой обмен мнениями, любая информация, которую в США могут получить от церковных представителей из России, будет полезна для диалога", - отметил митрополит.
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Он также воспринимает как "положительный знак" то, что, несмотря на все сложности на политическом уровне, президенты России и США нашли возможность встретиться (саммит состоялся 16 июня в Женеве).
"Очень надеюсь, что за этим последуют какие-то другие шаги, которые смогут изменить ситуацию в двусторонних отношениях между странами к лучшему", - добавил собеседник агентства.

Церковь и пандемия в Америке

Визит в США митрополита Илариона, который посещал Америку до пандемии коронавируса осенью 2019 года и у которого была действующая виза, начался 10 июля, когда он прилетел в Нью-Йорк. Там он встретился с главой Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополитом всей Америки и Канады Тихоном (Mолларом) и служил вместе с ним 11 июля воскресную литургию, которую митрополит Тихон возглавил в Свято-Николаевском соборе. Затем иерархи обсудили двусторонние отношения между церквами, ситуацию в православном мире в целом и пандемию COVID-19, повлиявшую и на жизнь верующих.
"Мы, конечно, обсуждали также ситуацию, в которой оказались наши церкви в связи с пандемией. Ситуация эта поначалу была очень похожей в странах канонического пространства Русской православной церкви и в странах, которые окормляет Православная церковь в Америке", - отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что храмы и РПЦ, и ПЦА перед Пасхой прошлого года были фактически закрыты для прихожан, открылись они несколькими месяцами спустя, но до сих пор сохраняются ограничения.
"Разница в ситуации на сегодня между США и Россией заключается в том, что в США пандемия пошла на спад. И сейчас – ввиду того, что 70 процентов населения уже вакцинированы, - выработался определенный иммунитет. Поэтому, например, в Нью-Йорке вы практически не замечаете никаких признаков пандемии, ношение масок не является обязательным даже в помещениях, и в целом люди воспряли и чувствуют себя более уверенно, чем раньше. А у нас в России, из-за того, что темпы вакцинации были гораздо более медленными, несмотря на то, что вакцина у нас появилась раньше, чем в США, из-за того, что количество вакцинированных недостаточно, – у нас сейчас новая волна, которая, к сожалению, пока не прекращается", - сказал митрополит Иларион.
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ПЦА получила автокефалию от Русской православной церкви в 1970 году. Ее каноническая территория распространяется на США, а также ей принадлежит ряд приходов в Канаде, Мексике и Южной Америке. История ПЦА ведется от прибытия русских иноков-миссионеров из Спасо-Преображенского Валаамского монастыря на остров Кадьяк в 1794 году, а в 1840 году была основана Камчатская, Курильская и Алеутская епархия.

Русская зарубежная церковь

В праздник апостолов Петра и Павла, 12 июля, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата совершил божественную литургию в Знаменском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) вместе с ее первоиерархом митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом (Капралом).
"После литургии состоялось братское общение, мы также обменялись информацией о том, что происходило за последние годы, и планами на ближайшее будущее", - отметил митрополит Иларион.
Русская православная церковь за границей - самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской церкви после революции и гражданской войны в России.
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В 2007 году в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с церковью в Отечестве.
Визит главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата в США завершится 15 июля.
 
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