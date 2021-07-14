https://ria.ru/20210714/vetnam-1741278581.html

Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V"

Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V" - РИА Новости, 14.07.2021

Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V"

Вьетнам заинтересован в поставках российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:14

2021-07-14T18:14

2021-07-14T18:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

вьетнам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575097848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e139bd23179dcd6c5d050f3dff59e82.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Вьетнам заинтересован в поставках российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой."Мы очень высоко оцениваем российскую вакцину "Спутник V". Мы считаем, что это очень хорошая вакцина, и очень многие люди во Вьетнаме хотят привиться "Спутником", - сказал он после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."Мы сейчас продвигаем переговоры с Фондом прямых инвестиций РФ о предоставлении "Спутника V" для Вьетнама, а также передачи технологии производства "Спутника V" во Вьетнаме", - добавил посол.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вьетнам