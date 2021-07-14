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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vetnam-1741278581.html
Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V"
Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V" - РИА Новости, 14.07.2021
Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V"
Вьетнам заинтересован в поставках российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:14
2021-07-14T18:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
вьетнам
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Вьетнам заинтересован в поставках российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой."Мы очень высоко оцениваем российскую вакцину "Спутник V". Мы считаем, что это очень хорошая вакцина, и очень многие люди во Вьетнаме хотят привиться "Спутником", - сказал он после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."Мы сейчас продвигаем переговоры с Фондом прямых инвестиций РФ о предоставлении "Спутника V" для Вьетнама, а также передачи технологии производства "Спутника V" во Вьетнаме", - добавил посол.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вьетнам
18:14 14.07.2021 (обновлено: 18:46 14.07.2021)
 
Посол Вьетнама заявил, что страна заинтересована в поставках "Спутника V"

Посол Вьетнама Данг Минь Кхой заявил, что страна заинтересована в поставках вакцины "Спутник V"

© AP Photo / Hau DinhМедицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19
Медицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Hau Dinh
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Вьетнам заинтересован в поставках российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.
"Мы очень высоко оцениваем российскую вакцину "Спутник V". Мы считаем, что это очень хорошая вакцина, и очень многие люди во Вьетнаме хотят привиться "Спутником", - сказал он после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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"Мы сейчас продвигаем переговоры с Фондом прямых инвестиций РФ о предоставлении "Спутника V" для Вьетнама, а также передачи технологии производства "Спутника V" во Вьетнаме", - добавил посол.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВьетнам
 
 
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