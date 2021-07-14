https://ria.ru/20210714/vdova-1741295054.html

На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента

На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента - РИА Новости, 14.07.2021

На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента

Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании ГА ООН постпред страны при организации Антонио Родриге. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:17

2021-07-14T20:17

2021-07-14T20:17

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

оон

майами

колумбия

в мире

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ООН, 14 июл – РИА Новости. Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании ГА ООН постпред страны при организации Антонио Родриге."Я искренне хотел бы поблагодарить всех, кто выступил сегодня утром, за добрые слова и за искренние соболезнования правительству и народу Гаити и семье покойного президента, в том числе его жене, которая была серьезно ранена во время кровавого нападения и чье состояние, слава богу, больше не вызывает беспокойства", - сказал Родриге.По его словам, ситуация с безопасностью в Гаити находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил. "Все меры были приняты для обеспечения продолжения функционирования государства и защиты страны", - указал он.Как добавил постпред, власти проводят расследование нападения, и оно уже принесло плоды. "Большинство членов группы коммандо, которая напала на резиденцию президента, были обнаружены. Двое из них погибли в ходе перестрелок с полицией. Пятнадцать других в руках системы правосудия, которая расследует ситуацию, чтобы выявить … кто стоит за этим преступлением", - заявил постпред.По его словам, Гаити нуждается в поддержке международного сообщества более чем кода-либо.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.

https://ria.ru/20210714/gaiti-1741178009.html

https://ria.ru/20210714/pokushenie-1741175358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, оон, майами, колумбия, в мире