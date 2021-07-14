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На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента
На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента - РИА Новости, 14.07.2021
На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента
Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании ГА ООН постпред страны при организации Антонио Родриге. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:17
2021-07-14T20:17
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
оон
майами
колумбия
в мире
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании ГА ООН постпред страны при организации Антонио Родриге."Я искренне хотел бы поблагодарить всех, кто выступил сегодня утром, за добрые слова и за искренние соболезнования правительству и народу Гаити и семье покойного президента, в том числе его жене, которая была серьезно ранена во время кровавого нападения и чье состояние, слава богу, больше не вызывает беспокойства", - сказал Родриге.По его словам, ситуация с безопасностью в Гаити находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил. "Все меры были приняты для обеспечения продолжения функционирования государства и защиты страны", - указал он.Как добавил постпред, власти проводят расследование нападения, и оно уже принесло плоды. "Большинство членов группы коммандо, которая напала на резиденцию президента, были обнаружены. Двое из них погибли в ходе перестрелок с полицией. Пятнадцать других в руках системы правосудия, которая расследует ситуацию, чтобы выявить … кто стоит за этим преступлением", - заявил постпред.По его словам, Гаити нуждается в поддержке международного сообщества более чем кода-либо.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
https://ria.ru/20210714/gaiti-1741178009.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, оон, майами, колумбия, в мире
20:17 14.07.2021
 
На Гаити рассказали о состоянии вдовы убитого президента

Постпред Гаити при ООН Родриге: состояние вдовы убитого президента не вызывает беспокойства

© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин
Президент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании ГА ООН постпред страны при организации Антонио Родриге.
"Я искренне хотел бы поблагодарить всех, кто выступил сегодня утром, за добрые слова и за искренние соболезнования правительству и народу Гаити и семье покойного президента, в том числе его жене, которая была серьезно ранена во время кровавого нападения и чье состояние, слава богу, больше не вызывает беспокойства", - сказал Родриге.
По его словам, ситуация с безопасностью в Гаити находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил. "Все меры были приняты для обеспечения продолжения функционирования государства и защиты страны", - указал он.
Как добавил постпред, власти проводят расследование нападения, и оно уже принесло плоды. "Большинство членов группы коммандо, которая напала на резиденцию президента, были обнаружены. Двое из них погибли в ходе перестрелок с полицией. Пятнадцать других в руках системы правосудия, которая расследует ситуацию, чтобы выявить … кто стоит за этим преступлением", - заявил постпред.
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Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиООНМайамиКолумбияВ мире
 
 
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