Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/vasilkov-1741304997.html
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков - РИА Новости, 14.07.2021
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
На 63-м году жизни умер главный конструктор новейших модификаций истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщил РИА Новости представитель Российской РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T22:40
2021-07-14T23:15
валерий васильков
россия
миг-31
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_0:142:3153:1916_1920x0_80_0_0_54e6fb8deacba5589bffd1dea54e6404.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На 63-м году жизни умер главный конструктор новейших модификаций истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщил РИА Новости представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731271162_499:93:3106:2048_1920x0_80_0_0_90978e16ea7dda1c34457faa47483237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий васильков, россия, миг-31, безопасность
22:40 14.07.2021 (обновлено: 23:15 14.07.2021)
 
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Главный конструктор новейших модификаций МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На 63-м году жизни умер главный конструктор новейших модификаций истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщил РИА Новости представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".
МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".
 
Валерий ВасильковРоссияМиГ-31Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Узбекистан доставили новые партии вакцины "Спутник V"
08:21Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna
08:10Москвичей предупредили о граде и грозах
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
Лента новостейМолния