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Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков - РИА Новости, 14.07.2021
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
На 63-м году жизни умер главный конструктор новейших модификаций истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщил РИА Новости представитель Российской РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T22:40
2021-07-14T22:40
2021-07-14T23:15
валерий васильков
россия
миг-31
безопасность
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На 63-м году жизни умер главный конструктор новейших модификаций истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщил РИА Новости представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".МиГ-31 — истребитель-перехватчик, разработанный в 70-х годах прошлого века. Это единственный истребитель в истории советских и российских ВВС, официально именуемый "воздушным кораблем". Он предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Его новейшие модификации — МиГ-31БМ, а также МиГ-31К, способный нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".
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валерий васильков, россия, миг-31, безопасность
22:40 14.07.2021 (обновлено: 23:15 14.07.2021)
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
Главный конструктор новейших модификаций МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет