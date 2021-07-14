https://ria.ru/20210714/vaktsiny-1741281897.html

Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах

Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах - РИА Новости, 14.07.2021

Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах

Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T18:32

2021-07-14T18:32

2021-07-14T18:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

мария захарова

хайко маас

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736534042_0:246:3061:1968_1920x0_80_0_0_202ad32965e0bfd4f8f79ead40848ea6.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава МИД Германии Хайко Маас опасается усиления влияния России и Китая из-за поставок вакцин против коронавируса в другие страны и призвал предлагать государствам альтернативы российским и китайским вакцинам. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, Маас, в частности, обвинил Китай в использовании поставок своих вакцин от коронавируса с целью "предъявления очень четких политических требований к различным странам". По словам Мааса, чтобы предотвратить подобное, в первую очередь, "мы не просто должны критиковать это, нам необходимо обеспечить, чтобы у затрагиваемых стран были альтернативы"."А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение Sputnik V", - подчеркнула она.Ранее в Кремле говорили, что Москва "абсолютно не согласна" с тем, что Россия или Китай ведут "вакцинную войну" и используют пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния. В Пекине отмечали, что "вакцины должны быть глобальным общественным благом", и призывали международное сообщество объединиться и сотрудничать в борьбе с пандемией.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 68 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, хайко маас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, германия, в мире