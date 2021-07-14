18:32 14.07.2021 (обновлено: 18:43 14.07.2021)
Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах
Захарова попросила главу МИД ФРГ предоставить список "пострадавших" от российской вакцины стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД Германии Хайко Маас опасается усиления влияния России и Китая из-за поставок вакцин против коронавируса в другие страны и призвал предлагать государствам альтернативы российским и китайским вакцинам. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, Маас, в частности, обвинил Китай в использовании поставок своих вакцин от коронавируса с целью "предъявления очень четких политических требований к различным странам". По словам Мааса, чтобы предотвратить подобное, в первую очередь, "мы не просто должны критиковать это, нам необходимо обеспечить, чтобы у затрагиваемых стран были альтернативы".
"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего неизвестно. Есть страны: принявшие российскую вакцину в качестве помощи; закупающие российскую вакцину; производящие у себя российскую вакцину", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение Sputnik V", - подчеркнула она.
Ранее в Кремле говорили, что Москва "абсолютно не согласна" с тем, что Россия или Китай ведут "вакцинную войну" и используют пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния. В Пекине отмечали, что "вакцины должны быть глобальным общественным благом", и призывали международное сообщество объединиться и сотрудничать в борьбе с пандемией.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 68 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.