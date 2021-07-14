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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vaktsiny-1741281897.html
Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах
Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах - РИА Новости, 14.07.2021
Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах
Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T18:32
2021-07-14T18:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мария захарова
хайко маас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава МИД Германии Хайко Маас опасается усиления влияния России и Китая из-за поставок вакцин против коронавируса в другие страны и призвал предлагать государствам альтернативы российским и китайским вакцинам. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, Маас, в частности, обвинил Китай в использовании поставок своих вакцин от коронавируса с целью "предъявления очень четких политических требований к различным странам". По словам Мааса, чтобы предотвратить подобное, в первую очередь, "мы не просто должны критиковать это, нам необходимо обеспечить, чтобы у затрагиваемых стран были альтернативы"."А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение Sputnik V", - подчеркнула она.Ранее в Кремле говорили, что Москва "абсолютно не согласна" с тем, что Россия или Китай ведут "вакцинную войну" и используют пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния. В Пекине отмечали, что "вакцины должны быть глобальным общественным благом", и призывали международное сообщество объединиться и сотрудничать в борьбе с пандемией.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 68 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, хайко маас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, германия, в мире
18:32 14.07.2021 (обновлено: 18:43 14.07.2021)
 
Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах

Захарова попросила главу МИД ФРГ предоставить список "пострадавших" от российской вакцины стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава МИД Германии Хайко Маас опасается усиления влияния России и Китая из-за поставок вакцин против коронавируса в другие страны и призвал предлагать государствам альтернативы российским и китайским вакцинам. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, Маас, в частности, обвинил Китай в использовании поставок своих вакцин от коронавируса с целью "предъявления очень четких политических требований к различным странам". По словам Мааса, чтобы предотвратить подобное, в первую очередь, "мы не просто должны критиковать это, нам необходимо обеспечить, чтобы у затрагиваемых стран были альтернативы".

"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего неизвестно. Есть страны: принявшие российскую вакцину в качестве помощи; закупающие российскую вакцину; производящие у себя российскую вакцину", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение Sputnik V", - подчеркнула она.
Ранее в Кремле говорили, что Москва "абсолютно не согласна" с тем, что Россия или Китай ведут "вакцинную войну" и используют пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния. В Пекине отмечали, что "вакцины должны быть глобальным общественным благом", и призывали международное сообщество объединиться и сотрудничать в борьбе с пандемией.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 68 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
 
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