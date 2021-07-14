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Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу прививку достаточно делать раз в год, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:27
2021-07-14T17:27
2021-07-14T17:27
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу прививку достаточно делать раз в год, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
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Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
Глава Минздрава Мурашко: при коллективном иммунитете прививаться от COVID-19 надо раз в год