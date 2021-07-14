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Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета

Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета - РИА Новости, 14.07.2021

Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета

После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу прививку достаточно делать раз в год, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:27

2021-07-14T17:27

2021-07-14T17:27

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. После достижения коллективного иммунитета к коронавирусу прививку достаточно делать раз в год, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год", - рассказал Мурашко.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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