https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741261932.html

Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19

Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021

Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19

Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:57

2021-07-14T16:57

2021-07-14T16:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740251443_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_77244c68b8c6b9b4334b0c160d48ec1c.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией", - сказал министр.Мурашко подчеркнул, что некоторым людям действительно вакцина противопоказана."Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии", - рассказал министр.Также Мурашко отметил, что "такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>>

https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741261106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество