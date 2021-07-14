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Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:57
2021-07-14T16:57
2021-07-14T16:57
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией", - сказал министр.Мурашко подчеркнул, что некоторым людям действительно вакцина противопоказана."Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии", - рассказал министр.Также Мурашко отметил, что "такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>>
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: люди с противопоказаниями к вакцинации более уязвимы перед COVID-19