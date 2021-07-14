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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741261932.html
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:57
2021-07-14T16:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией", - сказал министр.Мурашко подчеркнул, что некоторым людям действительно вакцина противопоказана."Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии", - рассказал министр.Также Мурашко отметил, что "такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru&gt;&gt;
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
16:57 14.07.2021
 
Мурашко перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: люди с противопоказаниями к вакцинации более уязвимы перед COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией", - сказал министр.
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 16:53Распространение коронавируса
Мурашко рассказал, что делать при плохом самочувствии после вакцинации
Мурашко подчеркнул, что некоторым людям действительно вакцина противопоказана.
"Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии", - рассказал министр.
Также Мурашко отметил, что "такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>>
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