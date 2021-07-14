https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741259157.html

Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко

Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021

Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко

Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:43

2021-07-14T16:43

2021-07-14T17:07

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию", - сказал министр.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740632792.html

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2021

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