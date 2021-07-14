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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741259157.html
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко
Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:43
2021-07-14T17:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию", - сказал министр.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко&gt;&gt;
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
16:43 14.07.2021 (обновлено: 17:07 14.07.2021)
 
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что прививки от COVID-19 не влияют на репродуктивную функцию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию", - сказал министр.
Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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