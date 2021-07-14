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Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.07.2021
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко
Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:43
2021-07-14T16:43
2021-07-14T17:07
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Научные исследования подтверждают, что вакцинация против коронавирусной инфекции не влияет на репродуктивную функцию, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию", - сказал министр.Читайте полный текст интервью Михаила Мурашко>>
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
16:43 14.07.2021 (обновлено: 17:07 14.07.2021)
Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что прививки от COVID-19 не влияют на репродуктивную функцию