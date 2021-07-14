https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741214356.html

В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021

В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19

В Москве проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей. Об этом заместитель председателя столичной... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:24

2021-07-14T12:24

2021-07-14T15:12

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей венедиктов (журналист)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593846094_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_f67763681b000d0f804236fe1c8df086.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей. Об этом заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале.По его словам, голосование состоится 29-30 июля. "Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов", — добавил журналист.В середине июня глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников некоторых "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 июля не менее 60 процентов сотрудников таких организаций должны привиться первым компонентом вакцины, до 15 августа — двумя.Вакцинация проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V".Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей венедиктов (журналист), москва, общество