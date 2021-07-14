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В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19
В Москве проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей. Об этом заместитель председателя столичной... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:24
2021-07-14T12:24
2021-07-14T15:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алексей венедиктов (журналист)
москва
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Москве проведут онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей. Об этом заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале.По его словам, голосование состоится 29-30 июля. "Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов", — добавил журналист.В середине июня глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников некоторых "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 июля не менее 60 процентов сотрудников таких организаций должны привиться первым компонентом вакцины, до 15 августа — двумя.Вакцинация проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V".Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей венедиктов (журналист), москва, общество
12:24 14.07.2021 (обновлено: 15:12 14.07.2021)
В Москве анонсировали голосование по обязательной вакцинации от COVID-19
Алексей Венедиктов рассказал, когда в Москве состоится голосование об обязательной вакцинации