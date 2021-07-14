https://ria.ru/20210714/ukraina-1741214886.html

Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов

Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов - РИА Новости, 14.07.2021

Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов

Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:29

2021-07-14T12:29

2021-07-14T12:29

андрей лесик

оппозиционная платформа - за жизнь

харьков

в мире

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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", установленный под Харьковом, сообщил РИА Новости в среду глава харьковской организации партии Андрей Лесик.В понедельник Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года. Но уже через час вандалы его снесли."Восстановим со временем", - отметил Лесик, отвечая на вопрос, будут ли представители партии в очередной раз восстанавливать разрушенный памятник.Ранее представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно восстанавливали памятный знак дружбы украинского и русского народов.

https://ria.ru/20210713/znak-1741063314.html

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

харьков

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андрей лесик, оппозиционная платформа - за жизнь, харьков, в мире