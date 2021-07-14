https://ria.ru/20210714/ukraina-1741214886.html
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов - РИА Новости, 14.07.2021
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов
Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:29
2021-07-14T12:29
2021-07-14T12:29
андрей лесик
оппозиционная платформа - за жизнь
харьков
в мире
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", установленный под Харьковом, сообщил РИА Новости в среду глава харьковской организации партии Андрей Лесик.В понедельник Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года. Но уже через час вандалы его снесли."Восстановим со временем", - отметил Лесик, отвечая на вопрос, будут ли представители партии в очередной раз восстанавливать разрушенный памятник.Ранее представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно восстанавливали памятный знак дружбы украинского и русского народов.
https://ria.ru/20210713/znak-1741063314.html
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html
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андрей лесик, оппозиционная платформа - за жизнь, харьков, в мире
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов
На Украине намерены восстановить памятный знак дружбы украинского и русского народов