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Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов - РИА Новости, 14.07.2021
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов
Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:29
2021-07-14T12:29
андрей лесик
оппозиционная платформа - за жизнь
харьков
в мире
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", установленный под Харьковом, сообщил РИА Новости в среду глава харьковской организации партии Андрей Лесик.В понедельник Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года. Но уже через час вандалы его снесли."Восстановим со временем", - отметил Лесик, отвечая на вопрос, будут ли представители партии в очередной раз восстанавливать разрушенный памятник.Ранее представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно восстанавливали памятный знак дружбы украинского и русского народов.
https://ria.ru/20210713/znak-1741063314.html
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html
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андрей лесик, оппозиционная платформа - за жизнь, харьков, в мире
12:29 14.07.2021
 
Под Харьковом восстановят знак дружбы украинского и русского народов

На Украине намерены восстановить памятный знак дружбы украинского и русского народов

© Фото : Андрей Лесик/FacebookПамятный знак "дружбы украинского и русского народов" под Харьковом
Памятный знак дружбы украинского и русского народов под Харьковом - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Андрей Лесик/Facebook
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Представители украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерены вновь восстановить разрушенный вандалами памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", установленный под Харьковом, сообщил РИА Новости в среду глава харьковской организации партии Андрей Лесик.
В понедельник Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года. Но уже через час вандалы его снесли.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
13 июля, 12:31
Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России
"Восстановим со временем", - отметил Лесик, отвечая на вопрос, будут ли представители партии в очередной раз восстанавливать разрушенный памятник.
Ранее представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно восстанавливали памятный знак дружбы украинского и русского народов.
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