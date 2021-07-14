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Митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в Раду
Митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в Раду - РИА Новости, 14.07.2021
Митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в Раду
Пенсионеры МВД, митингующие у Верховной рады Украины с требованием пересчета пенсий, прекратили попытки прорваться в здание парламента, ситуация спокойная. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:13
2021-07-14T13:36
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Пенсионеры МВД, митингующие у Верховной рады Украины с требованием пересчета пенсий, прекратили попытки прорваться в здание парламента, ситуация спокойная.Ранее в среду телеканал "Украина 24" транслировал, как несколько сотен митингующих пенсионеров министерства внутренних дел пытаются прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим в ходе их очередной попытки прорваться в Раду.Как следует из трансляции, которую ведет агентство УНН, митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в здание парламента. Они отошли от кордона правоохранителей на несколько метров.Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза.В данный момент ситуация на площади Конституции у Рады спокойная, митингующие прячутся от солнца в тени деревьев.Задержанных и пострадавших после попытки прорваться в здание Рады нет, сообщили в пресс-службе киевской полиции. "Сейчас все спокойно. Нет задержанных и пострадавших", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН.Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Они жаловались, что их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".
https://ria.ru/20210714/ukraina-1741199941.html
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верховная рада украины, украина, в мире
12:13 14.07.2021 (обновлено: 13:36 14.07.2021)
 
Митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в Раду

Митингующие пенсионеры МВД Украины прекратили попытки прорваться в Раду

© REUTERS / StringerМитинг пенсионеров МВД у здания Верховной рады Украины в Киеве
Митинг пенсионеров МВД у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Stringer
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Пенсионеры МВД, митингующие у Верховной рады Украины с требованием пересчета пенсий, прекратили попытки прорваться в здание парламента, ситуация спокойная.
Ранее в среду телеканал "Украина 24" транслировал, как несколько сотен митингующих пенсионеров министерства внутренних дел пытаются прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим в ходе их очередной попытки прорваться в Раду.
Пенсионеры МВД Украины пытаются прорваться в Верховную Раду - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду
Как следует из трансляции, которую ведет агентство УНН, митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в здание парламента. Они отошли от кордона правоохранителей на несколько метров.
Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза.
В данный момент ситуация на площади Конституции у Рады спокойная, митингующие прячутся от солнца в тени деревьев.
Задержанных и пострадавших после попытки прорваться в здание Рады нет, сообщили в пресс-службе киевской полиции. "Сейчас все спокойно. Нет задержанных и пострадавших", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН.
Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Они жаловались, что их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".
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