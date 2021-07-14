https://ria.ru/20210714/ukraina-1741204434.html

"Развалили страну": Пушков оценил признание Кучмы об обманутых украинцах

"Развалили страну": Пушков оценил признание Кучмы об обманутых украинцах - РИА Новости, 14.07.2021

"Развалили страну": Пушков оценил признание Кучмы об обманутых украинцах

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:33

2021-07-14T11:33

2021-07-14T12:27

леонид кучма

алексей пушков

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году.Ранее экс-глава страны в интервью на ютьюб-канале History Lab отметил, что украинцев "в какой-то мере обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию". При этом, по его словам, Киев импортировал нефть и газ по ценам, "которые меньше чая, меньше воды". По мнению Пушкова, Кучма сделал важное признание и оно может пролить свет на то, какими соображениями руководствуются украинские власти.Всеукраинский референдум о независимости страны проходил 1 декабря 1991 года, в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32 процента граждан проголосовали за независимость.

https://ria.ru/20210714/krym-1741190570.html

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леонид кучма, алексей пушков, киев, украина, в мире