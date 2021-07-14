https://ria.ru/20210714/ukraina-1741199941.html
Требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду
Требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду - РИА Новости, 14.07.2021
Требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду
Несколько сотен пенсионеров Министерства внутренних дел Украины, митингующих у Верховной рады, попытались прорваться в здание парламента. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:08
2021-07-14T11:08
2021-07-14T14:21
украина
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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Несколько сотен пенсионеров Министерства внутренних дел Украины, митингующих у Верховной рады, попытались прорваться в здание парламента.Им удалось отобрать у полицейского кордона небольшое металлическое заграждение. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Это на несколько минут остановило протестующих, но их сразу заменили другие.Собравшиеся предприняли еще ряд попыток, но после этого отошли от кордона на несколько метров.Охрану здания украинского парламента усилили. Некоторые из участников акции делились водой с полицейскими, помогая им промыть глаза. Сейчас обстановка на площади Конституции спокойная.Это не первая акция экс-сотрудников МВД, которые требуют, чтобы им пересчитали выплаты в соответствии с законом о Национальной полиции Украины. Он предоставляет более выгодные условия тем сотрудникам, которые уходят в отставку после реформы системы МВД. Протестующие считают это несправедливым, поскольку "бывшие милиционеры и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".
https://ria.ru/20210713/avakov-1741166650.html
https://ria.ru/20210313/pensii-1601041087.html
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Пенсионеры МВД Украины пытаются прорваться в Верховную Раду
Киев. Пенсионеры МВД, требующие пересчета пенсий, пытаются прорваться в Верховную раду. Стычки с полицией.
2021-07-14T11:08
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РИА Новости
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украина, в мире
11:08 14.07.2021 (обновлено: 14:21 14.07.2021)
Требующие пересчета пенсий протестующие попытались прорваться в Раду
У здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и полицией