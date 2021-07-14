https://ria.ru/20210714/tyurmy-1741175015.html
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T05:10
2021-07-14T05:10
2021-07-14T05:20
россия
хамдулла мохиб
замир кабулов
москва
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39874/98/398749838_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_ec33d12b6be3010f751bdb38ae684318.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Накануне советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. При этом он не стал уточнять, каким образом граждане попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, воюющих на территории этой страны.Ранее на пресс-конференции в Москве представитель талибов заявил, что в рамках их наступления на силы ИГ* в северных и восточных районах Афганистана удалось выбить 2600 членов ИГ*, те, кто сдался администрации Кабула, сейчас находятся в заключении — "рядовые боевики и их руководство".*Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741062138.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39874/98/398749838_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_f2fe61fcd186f20ed5eb7d9ef4d120c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хамдулла мохиб, замир кабулов, москва, афганистан, талибан, в мире
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:10 14.07.2021 (обновлено: 05:20 14.07.2021)
В МИД заявили, что два-три десятка заключенных в афганских тюрьмах утверждают, что они россияне