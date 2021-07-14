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В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах

В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах

В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T05:10

2021-07-14T05:10

2021-07-14T05:20

россия

хамдулла мохиб

замир кабулов

москва

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Накануне советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. При этом он не стал уточнять, каким образом граждане попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, воюющих на территории этой страны.Ранее на пресс-конференции в Москве представитель талибов заявил, что в рамках их наступления на силы ИГ* в северных и восточных районах Афганистана удалось выбить 2600 членов ИГ*, те, кто сдался администрации Кабула, сейчас находятся в заключении — "рядовые боевики и их руководство".*Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741062138.html

россия

москва

афганистан

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россия, хамдулла мохиб, замир кабулов, москва, афганистан, талибан, в мире