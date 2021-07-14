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В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T05:10
2021-07-14T05:20
россия
хамдулла мохиб
замир кабулов
москва
афганистан
талибан
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.Накануне советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. При этом он не стал уточнять, каким образом граждане попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, воюющих на территории этой страны.Ранее на пресс-конференции в Москве представитель талибов заявил, что в рамках их наступления на силы ИГ* в северных и восточных районах Афганистана удалось выбить 2600 членов ИГ*, те, кто сдался администрации Кабула, сейчас находятся в заключении — "рядовые боевики и их руководство".*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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россия, хамдулла мохиб, замир кабулов, москва, афганистан, талибан, в мире
В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:10 14.07.2021 (обновлено: 05:20 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Андрей Грешнов

В МИД заявили, что два-три десятка заключенных в афганских тюрьмах утверждают, что они россияне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В афганских тюрьмах сейчас находится "два-три десятка" людей, утверждающих, что у них российское гражданство, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Накануне советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. При этом он не стал уточнять, каким образом граждане попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, воюющих на территории этой страны.

"Речь идет о двух-трех десятках людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Это люди, которые просочились в Афганистан под разными предлогами. В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии", — сказал Кабулов.

Ранее на пресс-конференции в Москве представитель талибов заявил, что в рамках их наступления на силы ИГ* в северных и восточных районах Афганистана удалось выбить 2600 членов ИГ*, те, кто сдался администрации Кабула, сейчас находятся в заключении — "рядовые боевики и их руководство".
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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