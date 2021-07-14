https://ria.ru/20210714/tseny-1741289486.html

В России подорожало подсолнечное масло и куриное мясо

В России подорожало подсолнечное масло и куриное мясо - РИА Новости, 14.07.2021

В России подорожало подсолнечное масло и куриное мясо

Яйца в России с 6 по 12 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T19:16

2021-07-14T19:16

2021-07-14T19:16

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Яйца в России с 6 по 12 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и мясо курицы - ускорился, следует из данных Росстата.Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 21 регионе - на 0,1-0,7%, в девяти - на 0,8-1,5%. В 40 субъектах цены не изменились, в 15 регионах они снизились на 0,1-0,9%. С 29 июня по 5 июля рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года - 2,93%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,31% против 0,09% за предыдущий период (с начала года - на 5,34%). "В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 10 субъектах - на 0,8-3,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,19%. В 30 регионах цены выросли на 0,1-0,7%, в 11 - на 0,8-1,6%. В 14 субъектах цены не изменились, в 30 регионах мясо кур подешевело на 0,1-2,2%. С 29 июня по 5 июля цены на курятину выросли на 0,02%, с начала года они повысились на 15,19%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,6% (с 29 июня по 5 июля - на 1,11%, с начала года яйца уменьшились в цене на 7,5%). В 25 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%, в 19 - на 1,6-3%, в семи - на 3,1-7%, в шести регионах цены не изменились. "В 16 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в 12 субъектах - на 1-3,2%", - указывает Росстат.Гречка с 6 по 12 июля выросла в цене на 0,17%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,21%, а с начала года цены поднялись на 9,51%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,05% (за предыдущий период она подорожала на 0,25%, рост с начала года - на 3,4%), черный хлеб - на 0,07% (за предыдущий период - на 0,02%, с начала года - на 3,59%), макаронные изделия подешевели на 0,02% (против роста на 0,26%, с начала года цены выросли на 4,25%).Вермишель уменьшилась в цене на 0,06% (за предыдущий период - рост на 0,14%, рост с начала года - на 4,07%). Цены на белый хлеб повысились на 0,19% (неделей ранее - на 0,1%, рост с начала года - на 2,99%). Цены на рис не изменились (неделей ранее - выросли на 0,21%, с начала года - на 1,72%), на пшено - выросли на 0,08% (за предыдущий период - снижение на 0,02%, с начала года - уменьшились на 2,45%)."Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе на картофель - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, лук репчатый - на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 0,2%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста - на 88,69%, лук - на 35,01%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,5 раза (на 151,89%), яблоки - на 8,13%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры - на 24,67%.За предыдущий период, с 29 июня по 5 июля, морковь выросла в цене на 5,4%, свежая белокочанная капуста - на 3,58%, яблоки - на 0,12%. Репчатый лук тогда подешевел на 1,35%, картофель - на 3,16%, огурцы - на 6,35%, томаты - на 5,07%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 1,4%.С 6 по 12 июля в России выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7%), жирный творог и печенье (на 0,5%), сметану и овощные консервы для детского питания (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, шоколадные конфеты (на 0,2%).Цены на свинину, маргарин, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) увеличились на 0,1%. В свою очередь стоимость баранины снизилась на 0,2%, сычужных сыров и черного чая - на 0,1%.

https://ria.ru/20210713/tseny-1741015385.html

https://ria.ru/20210710/vladivostok-1740734904.html

https://ria.ru/20210708/inflyatsiya-1740364735.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика