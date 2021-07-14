Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Экс-президент США Трамп ответил Джо Байдену на критику сомнений итогов выборов президента
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление действующего главы государства Джо Байдена о выборных правах, вновь намекнув, что победителя гонки за высший пост определили неверно.
"Байден заявил, что 150 человек проголосовали на выборах президента в 2020 году. Мошенничество! Допустим, он имел в виду 150 миллионов человек, основываясь на том факте, что у меня было 75 миллионов плюс, получается, что у него 75 миллионов, что на 6 миллионов меньше, чем они сказали, будто он получил. И что получается? Они уступили 6 миллионов голосов?" - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Байден, выступая по теме избирательных прав, заявил, что прошедшие выборы президента США подверглись самому тщательному анализу и не вызывают сомнений в честности, а говорить иначе - непатриотично и "большая ложь". Президент США подчеркнул, что несмотря на коронавирусные ограничения в выборах приняло участие больше людей, чем когда-либо. Проигравшему оппоненту он посоветовал не пытаться разрушить страну ложными обвинениями, а еще раз попробовать себя в избирательной кампании.