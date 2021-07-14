Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"

"Байден заявил, что 150 человек проголосовали на выборах президента в 2020 году. Мошенничество! Допустим, он имел в виду 150 миллионов человек, основываясь на том факте, что у меня было 75 миллионов плюс, получается, что у него 75 миллионов, что на 6 миллионов меньше, чем они сказали, будто он получил. И что получается? Они уступили 6 миллионов голосов?" - говорится в распространенном заявлении Трампа.