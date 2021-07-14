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В Москве повторился рекорд тепла 1951 года
В Москве повторился рекорд тепла 1951 года - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве повторился рекорд тепла 1951 года
Рекорд тепла 1951 года повторен в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T22:26
2021-07-15T05:22
городское хозяйство москвы
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекорд тепла 1951 года повторен в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток", - рассказал Тишковец.
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городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество
22:26 14.07.2021 (обновлено: 05:22 15.07.2021)
 
В Москве повторился рекорд тепла 1951 года

В Москве в среду повторился рекорд тепла 1951 года, температура воздуха поднялась до плюс 34,1

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтане в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтане в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекорд тепла 1951 года повторен в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток", - рассказал Тишковец.
Горожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 18:16В России
Москвичей предупредили о трех рекордах тепла на следующей неделе
 
Городское хозяйство МосквыЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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