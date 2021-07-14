https://ria.ru/20210714/teplo-1741304217.html

В Москве повторился рекорд тепла 1951 года

В Москве повторился рекорд тепла 1951 года - РИА Новости, 15.07.2021

В Москве повторился рекорд тепла 1951 года

Рекорд тепла 1951 года повторен в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T22:26

2021-07-14T22:26

2021-07-15T05:22

городское хозяйство москвы

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекорд тепла 1951 года повторен в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток", - рассказал Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/pogoda-1740749700.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество