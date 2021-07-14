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Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку
Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку - РИА Новости, 14.07.2021
Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку
Сервис доставки еды Delivery Club, один из авторов проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом для посещения ресторанов в Москве, призывает не искать в РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:48
2021-07-14T13:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
delivery club
коронавирусы
сергей миронов
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club, один из авторов проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом для посещения ресторанов в Москве, призывает не искать в нем дополнительные смыслы, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что московские рестораторы категорически против использования QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки. По его мнению, такое предложение может отсылать к трагическим ассоциациям. Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране."Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов. Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы", - сообщили агентству в пресс-службе Delivery Club.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, delivery club, коронавирусы, сергей миронов, москва, московская область (подмосковье), общество
13:48 14.07.2021
 
Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку

Сервис доставки Delivery Club призывал не искать в тату с QR-кодами дополнительные смыслы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник "Царицыно" в Москве
Посетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club, один из авторов проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом для посещения ресторанов в Москве, призывает не искать в нем дополнительные смыслы, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.
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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что московские рестораторы категорически против использования QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки. По его мнению, такое предложение может отсылать к трагическим ассоциациям. Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.
"Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов. Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы", - сообщили агентству в пресс-службе Delivery Club.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Delivery ClubКоронавирусыСергей МироновМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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