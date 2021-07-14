Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку
Сервис доставки Delivery Club призывал не искать в тату с QR-кодами дополнительные смыслы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник "Царицыно" в Москве
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club, один из авторов проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом для посещения ресторанов в Москве, призывает не искать в нем дополнительные смыслы, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что московские рестораторы категорически против использования QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки. По его мнению, такое предложение может отсылать к трагическим ассоциациям. Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.
"Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов. Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы", - сообщили агентству в пресс-службе Delivery Club.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.