https://ria.ru/20210714/tatuirovki-1741228371.html

Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку

Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку - РИА Новости, 14.07.2021

Авторы идеи о временных татуировках с QR-кодами объяснили задумку

Сервис доставки еды Delivery Club, один из авторов проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом для посещения ресторанов в Москве, призывает не искать в РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:48

2021-07-14T13:48

2021-07-14T13:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

delivery club

коронавирусы

сергей миронов

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club, один из авторов проекта по нанесению временных татуировок с QR-кодом для посещения ресторанов в Москве, призывает не искать в нем дополнительные смыслы, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что московские рестораторы категорически против использования QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки. По его мнению, такое предложение может отсылать к трагическим ассоциациям. Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране."Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов. Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы", - сообщили агентству в пресс-службе Delivery Club.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html

https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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