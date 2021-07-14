https://ria.ru/20210714/tatuirovka-1741212042.html

Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан

Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан - РИА Новости, 14.07.2021

Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан

Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:08

2021-07-14T12:08

2021-07-14T12:08

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

delivery club

коронавирусы

сергей миронов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Сервис доставки еды Delivery Club сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату."Я к этому очень плохо отношусь", - сказал Миронов.По его мнению, предложение наносить татуировку с QR-кодом может отсылать к трагическим ассоциациям. "В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?" - задается вопросом представитель интересов ресторанного бизнеса.Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.

https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-07-14T12:08 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, delivery club, коронавирусы, сергей миронов, москва, общество