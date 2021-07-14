https://ria.ru/20210714/tatuirovka-1741212042.html
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан - РИА Новости, 14.07.2021
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан
Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:08
2021-07-14T12:08
2021-07-14T12:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
delivery club
коронавирусы
сергей миронов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Сервис доставки еды Delivery Club сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату."Я к этому очень плохо отношусь", - сказал Миронов.По его мнению, предложение наносить татуировку с QR-кодом может отсылать к трагическим ассоциациям. "В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?" - задается вопросом представитель интересов ресторанного бизнеса.Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.
https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6fb368fb4f39431f40bf672c7d9a9e4b.jpg
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-07-14T12:08
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, delivery club, коронавирусы, сергей миронов, москва, общество
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан
Омбудсмен Сергей Миронов выступил против татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан