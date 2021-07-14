Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/tatuirovka-1741212042.html
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан - РИА Новости, 14.07.2021
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан
Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:08
2021-07-14T12:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
delivery club
коронавирусы
сергей миронов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Сервис доставки еды Delivery Club сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату."Я к этому очень плохо отношусь", - сказал Миронов.По его мнению, предложение наносить татуировку с QR-кодом может отсылать к трагическим ассоциациям. "В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?" - задается вопросом представитель интересов ресторанного бизнеса.Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.
https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-07-14T12:08
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6fb368fb4f39431f40bf672c7d9a9e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, delivery club, коронавирусы, сергей миронов, москва, общество
12:08 14.07.2021
 
Омбудсмен оценил идею татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан

Омбудсмен Сергей Миронов выступил против татуировок с QR-кодами для прохода в ресторан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рестораторы Москвы категорически против использования для посещения заведений общепита QR-кода, нанесенного на человека в виде татуировки, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Сервис доставки еды Delivery Club сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.
"Я к этому очень плохо отношусь", - сказал Миронов.
По его мнению, предложение наносить татуировку с QR-кодом может отсылать к трагическим ассоциациям. "В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?" - задается вопросом представитель интересов ресторанного бизнеса.
Миронов также отметил, что подобные инициативы могут быть не на пользу и процессу вакцинации в стране.
QR-коды системы чек-инов в ночных клубах в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 21:45Распространение коронавируса
Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияDelivery ClubКоронавирусыСергей МироновМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Москве в четверг ожидаются грозы и град
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния