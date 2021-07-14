https://ria.ru/20210714/taliby-1741174607.html

В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами

В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами - РИА Новости, 14.07.2021

В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами

Великобритания готова при необходимости работать с движением "Талибан"*, если оно придет к власти в Афганистане, заявил глава британского министерства обороны... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T04:42

2021-07-14T04:42

2021-07-14T04:55

великобритания

афганистан

талибан

в мире

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ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости. Великобритания готова при необходимости работать с движением "Талибан"*, если оно придет к власти в Афганистане, заявил глава британского министерства обороны Бен Уоллес.По словам Уоллеса, он понимает, что такое решение может столкнуться с неоднозначной реакцией, но прагматичный подход может стать основой для прочного мира. "В любом мирном процессе придется примириться с врагом", - считает политик.Однако, считает политик, талибы хотят международного признания, и для этого им придется отказаться от радикальных методов. "Для государственного строительства нужны финансирование и поддержка, а с маской террориста на голове этого не получить", - отметил Уоллеса.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне ухода из страны международного воинского контингента. "Талибан"* утверждает, что под их контролем оказалось уже 85% территории страны. Пытаясь противостоять этому, силы безопасности Афганистана проводят по всей стране антитеррористические операции.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/taliban-1740726581.html

великобритания

афганистан

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великобритания, афганистан, талибан, в мире