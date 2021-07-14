https://ria.ru/20210714/sud-1741248051.html

Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС

Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС - РИА Новости, 14.07.2021

Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС

Верховный суд Украины признал противоправным указ президента страны Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого на должность судьи... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:50

2021-07-14T15:50

2021-07-14T22:24

конституционный суд украины

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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Верховный суд Украины признал противоправным указ президента страны Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда, сообщило в среду издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Верховном суде."Верховный суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщили источники ZN.UA в Верховном суде. Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными", — сообщает издание на своем сайте.Позже в пресс-службе Верховного суда объяснили, что решение Зеленского об отмене назначения Тупицкого не соответствует его полномочиям, установленным действующей Конституцией страны."Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного суда Украины. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда Украины, в частности, путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам, Основным законом Украины не предусмотрено", — говорится в сообщении Верховного суда в Facebook.Президент Украины Владимир Зеленский ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/tupitskiy-1593714448.html

https://ria.ru/20210714/yazyk-1741247058.html

https://ria.ru/20210319/telekanaly-1602036216.html

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конституционный суд украины, верховный суд украины, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире