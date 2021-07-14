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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210714/stoly-1740965238.html
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы - РИА Новости, 14.07.2021
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы
Протертая свекла, гречневая каша: в советских санаториях и больницах пациентов кормили по системе лечебных “столов”, которые разработал гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Насколько эффективны эти лечебные диеты (и что ими лечат)? Может, советские учёные уже давно нашли идеальное диетическое питание?
2021-07-14T12:00
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правда тела
юлия чехонина
подкаст
общество
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"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы
Протертая свекла, гречневая каша: в советских санаториях и больницах пациентов кормили по системе лечебных “столов”, которые разработал гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Насколько эффективны эти лечебные диеты (и что ими лечат)? Может, советские учёные уже давно нашли идеальное диетическое питание?
audio/mpeg
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы
Протертая свекла, гречневая каша: в советских санаториях и больницах пациентов кормили по системе лечебных “столов”, которые разработал гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Насколько эффективны эти лечебные диеты (и что ими лечат)? Может, советские учёные уже давно нашли идеальное диетическое питание?
audio/mpeg
Можно ли самостоятельно назначить себе подходящий “стол”? Почему это диеты без сахара, соли и специй, и как долго нужно так питаться? Рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.02:10 Что такое советские “диетические столы” Певзнера06:25 Краткий обзор “столов”08:58 Можно ли использовать эти диеты сейчас11:35 Какие заболевания можно лечить диетой12:22 Как долго можно питаться по рациону лечебного “стола”15:40 “Хлеб ни в чем не виноват”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, юлия чехонина, подкаст, общество
12:00 14.07.2021
 

"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы

Правда тела
"Правда тела". Советские лечебные диеты и столы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Протертая свекла, гречневая каша: в советских санаториях и больницах пациентов кормили по системе лечебных “столов”, которые разработал гастроэнтеролог Мануил Певзнер. Насколько эффективны эти лечебные диеты (и что ими лечат)? Может, советские учёные уже давно нашли идеальное диетическое питание?
Можно ли самостоятельно назначить себе подходящий “стол”? Почему это диеты без сахара, соли и специй, и как долго нужно так питаться? Рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
02:10 Что такое советские “диетические столы” Певзнера
06:25 Краткий обзор “столов”
08:58 Можно ли использовать эти диеты сейчас
11:35 Какие заболевания можно лечить диетой
12:22 Как долго можно питаться по рациону лечебного “стола”
15:40 “Хлеб ни в чем не виноват”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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Правда телаЮлия ЧехонинаПодкастОбщество
 
 
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