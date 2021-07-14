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Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой

Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой - РИА Новости, 14.07.2021

Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой

Накануне смерти режиссер, актер и сценарист Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием, заявил в беседе с "Пятым каналом" сын художника Никаса... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T03:06

2021-07-14T03:06

2021-07-14T03:06

культура

александр стефанович

лука затравкин

коронавирус covid-19

россия

наталья богунова

вгик

иосиф бродский

алла пугачева

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Накануне смерти режиссер, актер и сценарист Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием, заявил в беседе с "Пятым каналом" сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.Ранее об уходе Стефановича из жизни сообщил его друг, музыкант Александр Левшин. По данным СМИ, причиной смерти режиссера стало обширное поражение легких из-за коронавируса.Пианист подчеркнул, что созванивался с Стефановичем за день до случившегося, и ему становилось лучше.По его словам, режиссер не хотел ложиться на лечение в больницу. Однако он все же отправился в медучреждение из-за одиночества, хотя пианист и его отец до последнего помогали сценаристу.Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр стефанович, лука затравкин, коронавирус covid-19, россия, наталья богунова, вгик, иосиф бродский, алла пугачева, никас сафронов, общество, происшествия