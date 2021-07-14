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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/stefanovich-1741173116.html
Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой
Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой - РИА Новости, 14.07.2021
Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой
Накануне смерти режиссер, актер и сценарист Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием, заявил в беседе с "Пятым каналом" сын художника Никаса... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T03:06
2021-07-14T03:06
культура
александр стефанович
лука затравкин
коронавирус covid-19
россия
наталья богунова
вгик
иосиф бродский
алла пугачева
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Накануне смерти режиссер, актер и сценарист Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием, заявил в беседе с "Пятым каналом" сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.Ранее об уходе Стефановича из жизни сообщил его друг, музыкант Александр Левшин. По данным СМИ, причиной смерти режиссера стало обширное поражение легких из-за коронавируса.Пианист подчеркнул, что созванивался с Стефановичем за день до случившегося, и ему становилось лучше.По его словам, режиссер не хотел ложиться на лечение в больницу. Однако он все же отправился в медучреждение из-за одиночества, хотя пианист и его отец до последнего помогали сценаристу.Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.
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александр стефанович, лука затравкин, коронавирус covid-19, россия, наталья богунова, вгик, иосиф бродский, алла пугачева, никас сафронов, общество, происшествия
Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой
03:06 14.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, сценарист Александр Стефанович
Режиссер, сценарист Александр Стефанович - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сын Сафронова раскрыл подробности смерти бывшего мужа Пугачевой режиссера Стефановича

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Накануне смерти режиссер, актер и сценарист Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием, заявил в беседе с "Пятым каналом" сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин.
Ранее об уходе Стефановича из жизни сообщил его друг, музыкант Александр Левшин. По данным СМИ, причиной смерти режиссера стало обширное поражение легких из-за коронавируса.
Пианист подчеркнул, что созванивался с Стефановичем за день до случившегося, и ему становилось лучше.

"Но вот, оказалось, что организм не выдержал. Легкие… <…> Он (Стефанович. — Прим. ред.) сначала хотел лечиться дома", — рассказал Затравкин.

По его словам, режиссер не хотел ложиться на лечение в больницу. Однако он все же отправился в медучреждение из-за одиночества, хотя пианист и его отец до последнего помогали сценаристу.
"Он понимал, что едет в больницу, но ехал туда не с самыми лучшими мыслями. К сожалению, он предчувствовал", — отметил собеседник телеканала.
Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.
 
КультураАлександр СтефановичЛука ЗатравкинКоронавирус COVID-19РоссияНаталья БогуноваВГИКИосиф БродскийАлла ПугачеваНикас СафроновОбществоПроисшествия
 
 
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