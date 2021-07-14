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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210714/start-1741171206.html
Источники сообщили о переносе старта "Союза" с Байконура
Источники сообщили о переносе старта "Союза" с Байконура - РИА Новости, 14.07.2021
Источники сообщили о переносе старта "Союза" с Байконура
Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен минимум на неделю из-за... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:08
2021-07-14T01:08
хочу стать космонавтом
oneweb
земля
arianespace
космос - риа наука
союз
байконур (город)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен минимум на неделю из-за неготовности аппаратов, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.Ранее еще один источник в отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников OneWeb намечается на 5 августа. Позже "Роскосмос" подтвердил, что старт запланирован на начало августа.По словам другого источника, старт предварительно перенесен на 13 августа, но эта дата зависит от того, как быстро будут решены проблемы.Еще один собеседник РИА Новости рассказал, что для запуска 5 августа 34 спутника OneWeb необходимо было доставить на космодром 13 июля, однако этого не произошло. Он также подтвердил сдвиг старта минимум на неделю.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210630/mks-1739150656.html
https://ria.ru/20210701/oneweb-1739492359.html
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oneweb, земля, arianespace, космос - риа наука, союз, байконур (город)
Источники сообщили о переносе старта "Союза" с Байконура
01:08 14.07.2021
 
© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос

Источники сообщили о переносе старта "Союза" с Байконура из-за неготовности спутников OneWeb

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен минимум на неделю из-за неготовности аппаратов, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
Ранее еще один источник в отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников OneWeb намечается на 5 августа. Позже "Роскосмос" подтвердил, что старт запланирован на начало августа.
"Запуск спутников OneWeb отложен минимум на неделю из-за проблем, возникших при их производстве", - сказал собеседник агентства.
По словам другого источника, старт предварительно перенесен на 13 августа, но эта дата зависит от того, как быстро будут решены проблемы.
Еще один собеседник РИА Новости рассказал, что для запуска 5 августа 34 спутника OneWeb необходимо было доставить на космодром 13 июля, однако этого не произошло. Он также подтвердил сдвиг старта минимум на неделю.
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Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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Хочу стать космонавтомOneWebЗемляArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзБайконур (город)
 
 
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