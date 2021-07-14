https://ria.ru/20210714/stantsiya-1741296326.html

Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции

Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции - РИА Новости, 14.07.2021

Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции

Задержан нетрезвый мужчина, который вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы на железнодорожной станции в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:31

2021-07-14T20:31

2021-07-14T20:34

москва

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержан нетрезвый мужчина, который вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы на железнодорожной станции в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Полицейские задержали пьяного мужчину без предметов в руках на железнодорожной станции Редкино в Тверской области, он вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва – Тверь задерживаются из-за вышедшего на пути человека.

https://ria.ru/20210714/kuban-1741192787.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, тверская область, происшествия