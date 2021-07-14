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Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции
Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции - РИА Новости, 14.07.2021
Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции
Задержан нетрезвый мужчина, который вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы на железнодорожной станции в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:31
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москва
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержан нетрезвый мужчина, который вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы на железнодорожной станции в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Полицейские задержали пьяного мужчину без предметов в руках на железнодорожной станции Редкино в Тверской области, он вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва – Тверь задерживаются из-за вышедшего на пути человека.
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москва, тверская область, происшествия
20:31 14.07.2021 (обновлено: 20:34 14.07.2021)
 
Под Тверью задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на станции

В Тверской области задержали мужчину, выкрикивавшего угрозы на железнодорожной станции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Задержан нетрезвый мужчина, который вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы на железнодорожной станции в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Полицейские задержали пьяного мужчину без предметов в руках на железнодорожной станции Редкино в Тверской области, он вел себя неадекватно и выкрикивал угрозы", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 10:33
На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского
Ранее сообщалось, что скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва – Тверь задерживаются из-за вышедшего на пути человека.
 
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