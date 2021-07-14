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Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить
Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить - РИА Новости, 14.07.2021
Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить
Злоумышленник может отправить вам фишинговую ссылку в электронном письме или сообщением в мессенджере, заманив привлекательной рекламой либо выгодной... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:15
2021-07-14T01:15
ольга зиненко
россия
positive technologies
технологии
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Злоумышленник может отправить вам фишинговую ссылку в электронном письме или сообщением в мессенджере, заманив привлекательной рекламой либо выгодной суперакцией. Перейдя по такой ссылке, вы окажетесь на сайте, который как две капли воды похож на настоящий, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко."На таком сайте вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка вредоноса, которую вы даже не заметите", — обращает внимание эксперт.По ее словам, ссылку всегда можно проверить в адресной строке. Фишинговые ссылки имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков, предупреждает Зиненко.
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ольга зиненко, россия, positive technologies, технологии, общество

Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить

01:15 14.07.2021
 
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Злоумышленник может отправить вам фишинговую ссылку в электронном письме или сообщением в мессенджере, заманив привлекательной рекламой либо выгодной суперакцией. Перейдя по такой ссылке, вы окажетесь на сайте, который как две капли воды похож на настоящий, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко.
"На таком сайте вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка вредоноса, которую вы даже не заметите", — обращает внимание эксперт.
По ее словам, ссылку всегда можно проверить в адресной строке. Фишинговые ссылки имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков, предупреждает Зиненко.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 22:06
Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки
 
Ольга ЗиненкоРоссияPositive TechnologiesТехнологииОбщество
 
 
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