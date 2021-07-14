https://ria.ru/20210714/ssylki-1741168845.html

Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить

Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить - РИА Новости, 14.07.2021

Специалист предупредил, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить

Злоумышленник может отправить вам фишинговую ссылку в электронном письме или сообщением в мессенджере, заманив привлекательной рекламой либо выгодной... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T01:15

2021-07-14T01:15

2021-07-14T01:15

ольга зиненко

россия

positive technologies

технологии

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Злоумышленник может отправить вам фишинговую ссылку в электронном письме или сообщением в мессенджере, заманив привлекательной рекламой либо выгодной суперакцией. Перейдя по такой ссылке, вы окажетесь на сайте, который как две капли воды похож на настоящий, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко."На таком сайте вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка вредоноса, которую вы даже не заметите", — обращает внимание эксперт.По ее словам, ссылку всегда можно проверить в адресной строке. Фишинговые ссылки имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков, предупреждает Зиненко.

https://ria.ru/20210712/fishing-1741003821.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга зиненко, россия, positive technologies, технологии, общество