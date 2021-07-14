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Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда - РИА Новости, 14.07.2021
Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
Жительница Приморья спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика, который потерялся на отдыхе с родителями, сообщает управление на транспорте МВД... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T07:00
2021-07-14T07:00
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Жительница Приморья спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика, который потерялся на отдыхе с родителями, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Они установили личность трехлетнего мальчика и его родителей. Со слов отца ребенка, они отдыхали на пляже "Волна", а сын играл на берегу моря. Когда родители обнаружили, что мальчик пропал, они организовали поиски и обратились в службу 112.На родителей мальчика составлен протокол об административном правонарушении. Жительницу Приморья Анастасию Вытову, которая спасла ребенка, наградили благодарственным письмом и памятным подарком.
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приморский край, происшествия
Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00 14.07.2021
 
© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Pixabay / NickyPe

Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес грузового поезда

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Жительница Приморья спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика, который потерялся на отдыхе с родителями, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
"Она находилась в автомобиле перед закрытым железнодорожным переездом в районе остановочной платформы "Автобаза". На железнодорожных путях стоял грузовой состав. В это время она увидела, что к поезду идет маленький мальчик и пытается пролезть под вагоном. Выбежав из автомобиля, женщина выхватила малыша из-под колес поезда и отвела на безопасное расстояние, через несколько секунд состав тронулся", - говорится в сообщении.
На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Они установили личность трехлетнего мальчика и его родителей. Со слов отца ребенка, они отдыхали на пляже "Волна", а сын играл на берегу моря. Когда родители обнаружили, что мальчик пропал, они организовали поиски и обратились в службу 112.
На родителей мальчика составлен протокол об административном правонарушении. Жительницу Приморья Анастасию Вытову, которая спасла ребенка, наградили благодарственным письмом и памятным подарком.
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