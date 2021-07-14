https://ria.ru/20210714/spasenie-1741176418.html

Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда

Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда - РИА Новости, 14.07.2021

Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда

Жительница Приморья спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика, который потерялся на отдыхе с родителями, сообщает управление на транспорте МВД... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T07:00

2021-07-14T07:00

2021-07-14T07:00

хорошие новости

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Жительница Приморья спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика, который потерялся на отдыхе с родителями, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Они установили личность трехлетнего мальчика и его родителей. Со слов отца ребенка, они отдыхали на пляже "Волна", а сын играл на берегу моря. Когда родители обнаружили, что мальчик пропал, они организовали поиски и обратились в службу 112.На родителей мальчика составлен протокол об административном правонарушении. Жительницу Приморья Анастасию Вытову, которая спасла ребенка, наградили благодарственным письмом и памятным подарком.

https://ria.ru/20210713/irkutsk-1741081034.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия