Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес грузового поезда
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Жительница Приморья спасла из-под колес грузового поезда трехлетнего мальчика, который потерялся на отдыхе с родителями, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
"Она находилась в автомобиле перед закрытым железнодорожным переездом в районе остановочной платформы "Автобаза". На железнодорожных путях стоял грузовой состав. В это время она увидела, что к поезду идет маленький мальчик и пытается пролезть под вагоном. Выбежав из автомобиля, женщина выхватила малыша из-под колес поезда и отвела на безопасное расстояние, через несколько секунд состав тронулся", - говорится в сообщении.
На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Они установили личность трехлетнего мальчика и его родителей. Со слов отца ребенка, они отдыхали на пляже "Волна", а сын играл на берегу моря. Когда родители обнаружили, что мальчик пропал, они организовали поиски и обратились в службу 112.
На родителей мальчика составлен протокол об административном правонарушении. Жительницу Приморья Анастасию Вытову, которая спасла ребенка, наградили благодарственным письмом и памятным подарком.