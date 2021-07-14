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Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней
Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней - РИА Новости, 15.07.2021
Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней
Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T15:30
2021-07-15T15:03
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московский авиационный центр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что девять пожаров ликвидировали пожарные вертолеты, 306 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра."С начала мая провели 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Данные разведки передаются оперативным дежурным. Всего в столице работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 единиц техники и 11 вертолетов", - дополняется в сообщении.
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московский авиационный центр, telegram (приложение), москва, происшествия
15:30 14.07.2021 (обновлено: 15:03 15.07.2021)
 

Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский авиационный центр
Московский авиационный центр - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Двести восемьдесят семь жизней спасли сотрудники Московского авиацентра с начала года. Экипажи санитарных вертолетов совершили 164 вылета. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Время прибытия в любую точку города – всего 10-15 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девять пожаров ликвидировали пожарные вертолеты, 306 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра.
"С начала мая провели 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Данные разведки передаются оперативным дежурным. Всего в столице работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 единиц техники и 11 вертолетов", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковский авиационный центрTelegram (приложение)МоскваПроисшествия
 
 
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