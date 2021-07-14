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Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней
Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней - РИА Новости, 15.07.2021
Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней
Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-14T15:30
2021-07-14T15:30
2021-07-15T15:03
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что девять пожаров ликвидировали пожарные вертолеты, 306 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра."С начала мая провели 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Данные разведки передаются оперативным дежурным. Всего в столице работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 единиц техники и 11 вертолетов", - дополняется в сообщении.
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московский авиационный центр, telegram (приложение), москва, происшествия