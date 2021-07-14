https://ria.ru/20210714/spasateli-1741390991.html

Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней

Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней - РИА Новости, 15.07.2021

Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней

Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-14T15:30

2021-07-14T15:30

2021-07-15T15:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

московский авиационный центр

telegram (приложение)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники Московского авиацентра спасли с начала года 287 жизней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что девять пожаров ликвидировали пожарные вертолеты, 306 раз выезжали на происшествия спасатели авиацентра."С начала мая провели 400 вылетов для мониторинга пожароопасной обстановки. Данные разведки передаются оперативным дежурным. Всего в столице работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На вооружении спасателей более 550 единиц техники и 11 вертолетов", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210705/vertolety-1739992990.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, telegram (приложение), москва, происшествия