https://ria.ru/20210714/soyuz-1741234969.html

Эксперт заявил, что санкции активизировали создание Союзного государства

Эксперт заявил, что санкции активизировали создание Союзного государства - РИА Новости, 14.07.2021

Эксперт заявил, что санкции активизировали создание Союзного государства

Санкции Запада, а также события в Белоруссии после выборов президента в августе прошлого года активизировали создание Союзного государства России и Белоруссии,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:37

2021-07-14T14:37

2021-07-14T14:37

союзное государство

россия

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санкции ес в отношении белоруссии

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Санкции Запада, а также события в Белоруссии после выборов президента в августе прошлого года активизировали создание Союзного государства России и Белоруссии, считает декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин."Я думаю, если мы говорим о санкциях и влиянии политического кризиса в Белоруссии на Союзное строительство, то он выступил очень мощным триггером. Политический кризис вокруг Белоруссии встряхнул Союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, о проблемах безопасности, общей идеологии", - сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы".Он отметил, что "одной из задач внешних сил, которые были вовлечены в белорусский кризис и сейчас вводят санкции, заключалась как раз-таки в разрушении Союзного государства". "Мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков в этой стадии был отрыв России и Белоруссии. Причем это было многоуровневая сложная игра, которая началась не 9 августа. Она проходила до того. Ослабление связей России и Белоруссии, дискредитация Союзного строительства была одной из важнейших предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Белоруссии", - пояснил аналитик.Он считает, что "в случае прихода альтернативной команды к власти в Белоруссии ни о каком Союзном строительстве мы бы не разговаривали, а мы бы говорили о демонтаже тех интеграционных наработок, которые были сделаны в последние годы".По его мнению, приходится планировать усиление санкционного давления со стороны Запада как на Россию, так и на Белоруссию. "Причем субъектность Союзного государства в отчетах , планах, заявлениях западных политиков стала проявляться в условиях этого (политического) кризиса (в Белоруссии). До недавнего время они вообще пытались игнорировать существование Союзного государства" , - указал эксперт.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США.

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https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

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россия, москва, минск, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии, в мире