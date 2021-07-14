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https://ria.ru/20210714/sovbez-1741254339.html
Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию
Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию - РИА Новости, 14.07.2021
Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию
Запад взял курс на военно-стратегическое и политическое давление на РФ, преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, в качестве... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:23
2021-07-14T16:31
владимир путин
россия
михаил попов
нато
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Запад взял курс на военно-стратегическое и политическое давление на РФ, преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, в качестве инструмента такого давления выбран флот НАТО, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".Он отметил, что в качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО. Кроме того, положения международного морского права и устоявшиеся флотские традиции толкуются Западом произвольно, считает Попов.Замсекретаря Совбеза назвал актуальной защиту национальных интересов и граждан России за пределами ее территории в условиях ослабления влияния международных институтов, снижения эффективности системы глобальной и региональной безопасности, а также совершения иностранными государствами недружественных действий. Эта задача нашла отражение в обновленной стратегии нацбезопасности РФ, отметил Попов.Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.
https://ria.ru/20210703/bezopasnost-1739735379.html
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владимир путин, россия, михаил попов, нато, совет безопасности рф
16:23 14.07.2021 (обновлено: 16:31 14.07.2021)
 
Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию

Замсекретаря Совбеза Попов: Запад взял курс на военно-стратегическое давление на Россию

Британский эсминец Defender, нарушивший границу у Крыма. Кадр видео
Британский эсминец Defender, нарушивший границу у Крыма. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Запад взял курс на военно-стратегическое и политическое давление на РФ, преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, в качестве инструмента такого давления выбран флот НАТО, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:29
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Он отметил, что в качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО. Кроме того, положения международного морского права и устоявшиеся флотские традиции толкуются Западом произвольно, считает Попов.
Замсекретаря Совбеза назвал актуальной защиту национальных интересов и граждан России за пределами ее территории в условиях ослабления влияния международных институтов, снижения эффективности системы глобальной и региональной безопасности, а также совершения иностранными государствами недружественных действий. Эта задача нашла отражение в обновленной стратегии нацбезопасности РФ, отметил Попов.
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 16:12
Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ
 
Владимир ПутинРоссияМихаил ПоповНАТОСовет Безопасности РФ
 
 
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