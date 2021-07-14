16:23 14.07.2021 (обновлено: 16:31 14.07.2021)
Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию
Замсекретаря Совбеза Попов: Запад взял курс на военно-стратегическое давление на Россию
Британский эсминец Defender, нарушивший границу у Крыма. Кадр видео
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Запад взял курс на военно-стратегическое и политическое давление на РФ, преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, в качестве инструмента такого давления выбран флот НАТО, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
3 июля, 13:29Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Он отметил, что в качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО. Кроме того, положения международного морского права и устоявшиеся флотские традиции толкуются Западом произвольно, считает Попов.
Замсекретаря Совбеза назвал актуальной защиту национальных интересов и граждан России за пределами ее территории в условиях ослабления влияния международных институтов, снижения эффективности системы глобальной и региональной безопасности, а также совершения иностранными государствами недружественных действий. Эта задача нашла отражение в обновленной стратегии нацбезопасности РФ, отметил Попов.
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.