https://ria.ru/20210714/sovbez-1741254339.html

Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию

Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию - РИА Новости, 14.07.2021

Совбез обвинил Запад в провокационном давлении на Россию

Запад взял курс на военно-стратегическое и политическое давление на РФ, преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, в качестве... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:23

2021-07-14T16:23

2021-07-14T16:31

владимир путин

россия

михаил попов

нато

совет безопасности рф

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Запад взял курс на военно-стратегическое и политическое давление на РФ, преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, в качестве инструмента такого давления выбран флот НАТО, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".Он отметил, что в качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО. Кроме того, положения международного морского права и устоявшиеся флотские традиции толкуются Западом произвольно, считает Попов.Замсекретаря Совбеза назвал актуальной защиту национальных интересов и граждан России за пределами ее территории в условиях ослабления влияния международных институтов, снижения эффективности системы глобальной и региональной безопасности, а также совершения иностранными государствами недружественных действий. Эта задача нашла отражение в обновленной стратегии нацбезопасности РФ, отметил Попов.Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля.

https://ria.ru/20210703/bezopasnost-1739735379.html

https://ria.ru/20210714/sovbez-1741251646.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, михаил попов, нато, совет безопасности рф