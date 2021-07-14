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Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ
Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ - РИА Новости, 14.07.2021
Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ
Россия будет жестко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил в интервью "Российской газете" заместитель... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:12
2021-07-14T18:49
владимир путин
лондон
политика
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
черное море
михаил попов
сергей рябков
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия будет жестко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.Государственная принадлежность нарушителя, по его словам, учитываться не будет.Заявления Лондона по ситуации с эсминцем, как подчеркнул заместитель секретаря Совбеза, подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем.Попов также отметил, что британские моряки осознанно шли на провокацию, однако Россия пресекла ее правомерно.Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.Президент Владимир Путин назвал действия Британии провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. Он также отметил причастность американцев — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/korabl-1739839608.html
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владимир путин, лондон, политика, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, михаил попов, сергей рябков, дмитрий песков, сша
16:12 14.07.2021 (обновлено: 18:49 14.07.2021)
 
Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ

Замсекретаря Совбеза Попов: Россия будет жестко реагировать на провокации у своих границ

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия будет жестко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
Государственная принадлежность нарушителя, по его словам, учитываться не будет.
"Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил", — добавил Попов.
Заявления Лондона по ситуации с эсминцем, как подчеркнул заместитель секретаря Совбеза, подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем.
Попов также отметил, что британские моряки осознанно шли на провокацию, однако Россия пресекла ее правомерно.
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Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.
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По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ страны.
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Владимир ПутинЛондонПолитикаИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МЧерное мореМихаил ПоповСергей РябковДмитрий ПесковСША
 
 
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