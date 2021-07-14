https://ria.ru/20210714/sovbez-1741251646.html

Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ

Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ - РИА Новости, 14.07.2021

Совбез предостерег Запад от провокаций у российских границ

Россия будет жестко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил в интервью "Российской газете" заместитель... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:12

2021-07-14T16:12

2021-07-14T18:49

владимир путин

лондон

политика

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

черное море

михаил попов

сергей рябков

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия будет жестко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.Государственная принадлежность нарушителя, по его словам, учитываться не будет.Заявления Лондона по ситуации с эсминцем, как подчеркнул заместитель секретаря Совбеза, подразумевают, что провокационные действия британских кораблей в российских водах не исключены и в будущем.Попов также отметил, что британские моряки осознанно шли на провокацию, однако Россия пресекла ее правомерно.Британский эсминец Defender в конце июня пересек границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.Президент Владимир Путин назвал действия Британии провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. Он также отметил причастность американцев — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/korabl-1739839608.html

https://ria.ru/20210625/skhvatka-1738645372.html

https://ria.ru/20210711/defender-1740806772.html

лондон

россия

черное море

сша

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владимир путин, лондон, политика, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, черное море, михаил попов, сергей рябков, дмитрий песков, сша