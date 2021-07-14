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Александр Смирнов: российские РСЗО получат новый управляемый снаряд

Александр Смирнов: российские РСЗО получат новый управляемый снаряд - РИА Новости, 14.07.2021

Александр Смирнов: российские РСЗО получат новый управляемый снаряд

Ровно 80 лет назад произошло "боевое крещение" легендарной реактивной системы залпового огня БМ-13, широко известной как "Катюша". За это время российская... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T11:00

2021-07-14T11:00

2021-07-14T11:00

россия

вооруженные силы рф

техмаш

сплав (нпо)

интервью

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Ровно 80 лет назад произошло "боевое крещение" легендарной реактивной системы залпового огня БМ-13, широко известной как "Катюша". За это время российская военная наука и промышленность прошла эволюционный путь, превратив РСЗО из комплексов площадного поражения в высокоточное оружие. Гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в концерн "Техмаш" Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о перспективах развития данной техники и разработке новых управляемых боеприпасов для РСЗО.– Александр Владимирович, как продвинулась военно-научная мысль по направлению РСЗО в России со времен легендарной "Катюши" до наших дней?– Артиллерия является одним из старейших родов войск и до сих пор по праву носит неофициальное звание "Бог войны". Ведение современных боевых действий невозможно себе представить без активного применения артиллерии, а потому любая армия мира стремится вооружиться новейшей техникой, позволяющей атаковать противника дистанционно. В наше время одним из наиболее эффективных видов артиллерийского оружия является реактивная система залпового огня (РСЗО), и Россия в этом отношении, без преувеличения, – мировой лидер. Наше предприятие является единственным в стране разработчиком реактивных систем залпового огня для Сухопутных войск, включая инженерные войска и войска РХБ защиты, Военно-морского флота, а также неуправляемых и корректируемых авиационных ракет для Воздушно-космических сил.– Насколько улучшились тактико-технические характеристики, повысились возможности реактивной артиллерии с тех пор?– Все началось с "прабабушки" едва ли не всех современных РСЗО. Легендарная "Катюша" сыграла свою важнейшую роль в разгроме советскими войскам гитлеровской Германии во время Великой Отечественной войны. Впервые она была использована 14 июля 1941 года в белорусском городе Орша. Мощным огневым ударом 112 снарядами "Катюши" сорвали советские войска наступление немцев на целом направлении.В 1963 году на смену этому гвардейскому миномету пришла реактивная система залпового огня "Град". Пусковую установку с пакетом из 40 направляющих установили на базу автомобиля "Урал", который отличается повышенной проходимостью. Специально для новой системы создали уникальный снаряд калибра 122 мм. Стабилизация его полета была обеспечена начальной закруткой в направляющей и дальнейшим поддержанием вращения за счет хвостового оперения. Полный залп "Град" производил за 20 секунд. Дальность стрельбы составила 20 километров. Площадь поражения – 30 тысяч квадратных метров. Боевое крещение "Града" прошло в ходе пограничного конфликта на острове Даманский в 1969 году. Система стоит на вооружении 64 стран и до сих пор хорошо проявляет себя во всех войнах и вооруженных конфликтах в мире.Новым словом в истории отечественной реактивной артиллерии стало создание РСЗО "Ураган", предназначенной для поражения открытой и укрытой живой силы, бронетранспортеров и танков в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, батарей тактических ракет, самолетов и вертолетов армейской авиации, командных пунктов дивизий, корпусов и других целей.В начале 1960-х годов по инициативе главного конструктора Александра Никитовича Ганичева был проведен ряд успешных испытаний с целью создания мощной реактивной системы калибром 220 мм и дальностью стрельбы до 35 километров. Для этой системы впервые в мире был создан реактивный снаряд с кассетной боевой частью в снаряжении с осколочными боевыми элементами. РСЗО "Ураган" была принята на вооружение Советской армии 18 марта 1975 года, широко применялась в Афганистане и в других горячих точках. Благодаря заложенному в ней мощному потенциалу, она и сегодня востребована Вооруженными силами России.Кроме того, с 1987 года в нашей армии эксплуатируется и постоянно совершенствуется одна из лучших РСЗО в мире – "Смерч". Максимальная дальность стрельбы "Смерча" – 90 километров. Создав РСЗО MLRS американцы пришли к выводу, что дальность стрельбы в 30–40 километров является предельной для РСЗО. Дальнейшее ее увеличение приводит к слишком большому рассеиванию снарядов. – Как вам удалось добиться таких показателей?– Тогда мы впервые в мировой практике создания РСЗО разработали корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему угловой стабилизации на активном участке траектории и систему коррекции дальности. Применение систем коррекции позволило улучшить точность и кучность стрельбы по дальности и направлению более чем в два раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами.– Не могли ли бы вы рассказать о развитии РСЗО сегодня – в чем заключаются особенности комплексов, которые поступают на вооружение российской армии сегодня?– Тематика "Градов" и "Смерчей" сегодня развивается дальше, и в последние годы в войска поступают новые поколения этих комплексов. Так, в 2014 году мы сдали на вооружение РСЗО "Торнадо-Г" – высокоэффективное и надежное оружие, призванное заменить классический "Град". В 2016 году состоялась сдача на вооружение российской армии РСЗО "Ураган-1М". Система предназначена для поражения площадных целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная техника, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделения артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках; командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры.Это первый российский комплекс, который предусматривает пакетное заряжание. На одной платформе можно использовать снаряды калибров 220 мм или 300 мм, а также вести стрельбу не только новыми снарядами, но и всеми типами боеприпасов РСЗО "Смерч" и "Ураган". Все процессы в РСЗО "Ураган-1М" полностью автоматизированы. Максимальная дальность стрельбы системы при использовании калибра 220 мм увеличена до 45 километров. Дальнобойный снаряд оснащен головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.Наконец, в 2017 году на вооружение ВС РФ была принята еще одна новая система – "Торнадо-С". Это преемник РСЗО "Смерч" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Каждому из снарядов этого комплекса можно задать индивидуальные параметры не только по дальности полета, но и по траектории для разведения их по различным целям. Данные полетного задания доводятся до снаряда за счет блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов достигает 120 километров– Каковы перспективы развития реактивной артиллерии в России?– В Ростехе и его дочерних структурах не останавливаются на достигнутом и ведут работу над совершенствованием систем. Направления, в общем, не отличаются от тенденций мирового развития – это повышение дальности и точности стрельбы, могущества боеприпасов, расширение круга эффективно решаемых боевых задач, автоматизации процесса ведения огня, роботизация боевых машин и другие.Например, сейчас "Сплав" в инициативном порядке разрабатывает управляемый снаряд в калибре 122 миллиметра. Наряду с повышением точности стрельбы такой снаряд обеспечивает и увеличение максимальной дальности огневого поражения. Управляемый реактивный снаряд уже прошел цикл стендовых и летных испытаний, подтвердивших работоспособность блока системы управления и составных частей снаряда. Создание малокалиберного управляемого реактивного снаряда позволяет решать задачи поражения целей на качественно новом уровне, при одновременном сокращении материальных ресурсов, используемых при подготовке и выполнении типовых боевых задач.

https://ria.ru/20201119/artilleriya-1585211723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/1579134268.html

https://ria.ru/20210511/tornado-s-1731706629.html

https://ria.ru/20210619/granatomet-1737550892.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, техмаш, сплав (нпо), интервью