https://ria.ru/20210714/sirius-1741265704.html

Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору

Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору - РИА Новости, 14.07.2021

Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору

Кубанские депутаты приняли поправки в закон о курортном сборе, которыми включили в эксперимент федеральную территорию "Сириус", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:13

2021-07-14T17:13

2021-07-14T19:49

краснодарский край

россия

туризм

образовательный центр "сириус"

анапа

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Кубанские депутаты приняли поправки в закон о курортном сборе, которыми включили в эксперимент федеральную территорию "Сириус", сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.Уточняется, что документ был рассмотрен в ходе очередной сессии."Депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края…"… Проектом предусматривается включение в эксперимент по взиманию курортного сбора федеральной территории Сириус. Планируется, что доходы в консолидированный бюджета края составят более 31 миллиона рублей в год", - говорится в сообщении.Как пояснил спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко, федеральная территория становится полноправным участником эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. "Здесь имеется хороший задел для устойчивого развития всей туристской сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура", - отметил глава депутатского корпуса Кубани.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской инфраструктуры.Ранее сообщалось, что за два года регион собрал 370 миллионов рублей, ставка сбора составляет 10 рублей. В конце мая минувшего года в Краснодарском крае ставку курортного сбора сделали нулевой, чтобы минимизировать последствия от введения ограничений из-за коронавируса. С 2021 года взимание курортного сбора было возобновлено.Закон о создании федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Территория имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".

https://realty.ria.ru/20210705/sirius-1739911044.html

https://realty.ria.ru/20210604/turizm-1735621985.html

россия

анапа

краснодарский край

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россия, туризм, образовательный центр "сириус", анапа, краснодарский край, общество