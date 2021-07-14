Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20210714/sirius-1741265704.html
Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору
Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору - РИА Новости, 14.07.2021
Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору
Кубанские депутаты приняли поправки в закон о курортном сборе, которыми включили в эксперимент федеральную территорию "Сириус", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:13
2021-07-14T19:49
краснодарский край
россия
туризм
образовательный центр "сириус"
анапа
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590430917_0:0:3420:1923_1920x0_80_0_0_7136f48ba799c98aa31088565c8c5bf8.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Кубанские депутаты приняли поправки в закон о курортном сборе, которыми включили в эксперимент федеральную территорию "Сириус", сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.Уточняется, что документ был рассмотрен в ходе очередной сессии."Депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края…"… Проектом предусматривается включение в эксперимент по взиманию курортного сбора федеральной территории Сириус. Планируется, что доходы в консолидированный бюджета края составят более 31 миллиона рублей в год", - говорится в сообщении.Как пояснил спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко, федеральная территория становится полноправным участником эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. "Здесь имеется хороший задел для устойчивого развития всей туристской сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура", - отметил глава депутатского корпуса Кубани.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской инфраструктуры.Ранее сообщалось, что за два года регион собрал 370 миллионов рублей, ставка сбора составляет 10 рублей. В конце мая минувшего года в Краснодарском крае ставку курортного сбора сделали нулевой, чтобы минимизировать последствия от введения ограничений из-за коронавируса. С 2021 года взимание курортного сбора было возобновлено.Закон о создании федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Территория имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".
https://realty.ria.ru/20210705/sirius-1739911044.html
https://realty.ria.ru/20210604/turizm-1735621985.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590430917_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_a6b146aa1504bff6c42f52652b8a6465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, образовательный центр "сириус", анапа, краснодарский край, общество
17:13 14.07.2021 (обновлено: 19:49 14.07.2021)
 
Территорию "Сириус" включили в эксперимент по курортному сбору

Власти Кубани включили территорию "Сириус" в эксперимент по курортному сбору

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Кубанские депутаты приняли поправки в закон о курортном сборе, которыми включили в эксперимент федеральную территорию "Сириус", сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.
Уточняется, что документ был рассмотрен в ходе очередной сессии.
"Депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края…"… Проектом предусматривается включение в эксперимент по взиманию курортного сбора федеральной территории Сириус. Планируется, что доходы в консолидированный бюджета края составят более 31 миллиона рублей в год", - говорится в сообщении.
Как пояснил спикер заксобрания региона Юрий Бурлачко, федеральная территория становится полноправным участником эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. "Здесь имеется хороший задел для устойчивого развития всей туристской сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура", - отметил глава депутатского корпуса Кубани.
Федеральная территория Сириус
5 июля, 12:59
Начался международный конкурс на концепцию набережной в Сириусе
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что за два года регион собрал 370 миллионов рублей, ставка сбора составляет 10 рублей. В конце мая минувшего года в Краснодарском крае ставку курортного сбора сделали нулевой, чтобы минимизировать последствия от введения ограничений из-за коронавируса. С 2021 года взимание курортного сбора было возобновлено.
Закон о создании федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Территория имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".
Курорт Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:12
ВЭБ.РФ будет развивать туробъекты в Сочи и на территории Сириус
 
Краснодарский крайРоссияТуризмОбразовательный центр "Сириус"АнапаКраснодарский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Москве в четверг ожидаются грозы и град
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния