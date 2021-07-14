https://ria.ru/20210714/shtorm-1741198375.html

В Крыму во время шторма утонули четыре человека

В Крыму во время шторма утонули четыре человека - РИА Новости, 14.07.2021

В Крыму во время шторма утонули четыре человека

Четыре человека утонули в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, один пропал без вести, сообщает пресс-служба регионального главка СК России. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:58

2021-07-14T10:58

2021-07-14T16:18

россия

саки (крым)

следственный комитет россии (ск рф)

евпатория

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Четыре человека утонули в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, один пропал без вести, сообщает пресс-служба регионального главка СК России."Сразу в нескольких районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма. Только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий", — говорится в сообщении.Так, на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории — тело 71-летней отдыхающей. Кроме того, в Саках погиб 50-летний мужчина, а в селе Курортное Ленинского района — 62-летний отдыхающий."Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", — подчеркнули в управлении.Кроме того, следователями зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся. На берегу Балаклавской бухты обнаружена его одежда. Поиски мужчины продолжаются.

https://ria.ru/20210712/krym-1740984782.html

россия

саки (крым)

евпатория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саки (крым), следственный комитет россии (ск рф), евпатория, происшествия