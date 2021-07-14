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В Крыму во время шторма утонули четыре человека
В Крыму во время шторма утонули четыре человека - РИА Новости, 14.07.2021
В Крыму во время шторма утонули четыре человека
Четыре человека утонули в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, один пропал без вести, сообщает пресс-служба регионального главка СК России. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:58
2021-07-14T16:18
россия
саки (крым)
следственный комитет россии (ск рф)
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Четыре человека утонули в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, один пропал без вести, сообщает пресс-служба регионального главка СК России."Сразу в нескольких районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма. Только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий", — говорится в сообщении.Так, на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории — тело 71-летней отдыхающей. Кроме того, в Саках погиб 50-летний мужчина, а в селе Курортное Ленинского района — 62-летний отдыхающий."Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", — подчеркнули в управлении.Кроме того, следователями зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся. На берегу Балаклавской бухты обнаружена его одежда. Поиски мужчины продолжаются.
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россия
саки (крым)
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россия, саки (крым), следственный комитет россии (ск рф), евпатория, происшествия
10:58 14.07.2021 (обновлено: 16:18 14.07.2021)
 
В Крыму во время шторма утонули четыре человека

В Крыму во время шторма утонули четыре человека, один пропал без вести

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Четыре человека утонули в различных районах Крыма, купаясь в море во время шторма, один пропал без вести, сообщает пресс-служба регионального главка СК России.
"Сразу в нескольких районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели отдыхающих, которые купались в море во время шторма. Только за минувшие сутки зарегистрировано пять подобных происшествий", — говорится в сообщении.
Так, на пляже поселка Николаевка Симферопольского района обнаружено тело 67-летней женщины, на пляже одного из санаториев в Евпатории — тело 71-летней отдыхающей. Кроме того, в Саках погиб 50-летний мужчина, а в селе Курортное Ленинского района — 62-летний отдыхающий.
"Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", — подчеркнули в управлении.
Кроме того, следователями зарегистрировано сообщение о безвестном исчезновении 34-летнего мужчины, который ушел купаться на море с маской и не вернулся. На берегу Балаклавской бухты обнаружена его одежда. Поиски мужчины продолжаются.
Комар - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 18:52
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РоссияСаки (Крым)Следственный комитет России (СК РФ)ЕвпаторияПроисшествия
 
 
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