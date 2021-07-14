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С 23 июля возобновляется работа терминала C аэропорта Шереметьево
С 23 июля возобновляется работа терминала C аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 14.07.2021
С 23 июля возобновляется работа терминала C аэропорта Шереметьево
Московский "Шереметьево" 23 июля возобновит работу терминала C, туда будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, сообщает аэропорт. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:52
2021-07-14T12:54
россия
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский "Шереметьево" 23 июля возобновит работу терминала C, туда будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, сообщает аэропорт.Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса."С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта "Шереметьево". В терминал С будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D", - говорится в сообщении.Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул" в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.
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россия, москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
12:52 14.07.2021 (обновлено: 12:54 14.07.2021)
 
С 23 июля возобновляется работа терминала C аэропорта Шереметьево

С 23 июля аэропорт Шереметьево возобновляет работу терминала C

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТерминал С аэропорта "Шереметьево"
Терминал С аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский "Шереметьево" 23 июля возобновит работу терминала C, туда будут переведены международные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, сообщает аэропорт.
Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.
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"С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С международного аэропорта "Шереметьево". В терминал С будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D", - говорится в сообщении.
Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул" в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.
 
РоссияМоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
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