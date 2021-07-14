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Наука
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В России создали программу для точного определения эмоций в тексте
В России создали программу для точного определения эмоций в тексте - РИА Новости, 14.07.2021
В России создали программу для точного определения эмоций в тексте
Программу для распознавания эмоциональной окраски текстов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, их разработка может... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T03:00
2021-07-14T03:00
технологии
россия
красноярск
эмоции
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Программу для распознавания эмоциональной окраски текстов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, их разработка может не только гибко оценивать характер тех или иных материалов, но и способна генерировать тексты с нужным настроением для образования и других сфер. Результаты опубликованы в журнале Biosemiotics.Аффективные (или эмоциональные) вычисления — научное направление, занятое формализацией и логическим анализом психоэмоциональных процессов, объяснили ученые СФУ. Исследования в этой области позволяют обучать искусственный интеллект распознаванию человеческих эмоций и настраивать работу различных высокотехнологичных систем в соответствии с состоянием человека.В ходе серии экспериментов специалисты СФУ проанализировали, каким образом отдельные слова и целые тексты "запускают" те или иные переживания у читателя, и на основе полученных данных разработали гибкую компьютерную систему классификации текстов по характеру эмоциональной окраски.Для эксперимента ученые СФУ использовали 15 тысяч постов из трех групп сети “Вконтакте”, распределенные по восьми эмоциям. В ходе исследования двум тысячам участников исследования было предъявлено четыре тысячи случайно отобранных текстов для оценки с помощью специального интерфейса.Выразить эмоцию, обнаруженную в тексте, можно было, передвигая ползунки на четырех шкалах, объяснили ученые. Срединная точка была "нулем", а края шкал обозначали противоположные чувства. В итоге исследователи получили "эмоциональный вес" каждого текста в виде определенного числового значения.Кроме того, специалисты СФУ попросили 178 информантов перед оценкой текстов заполнить анкету, применяемую для определения склонности к эмпатии, то есть к сопереживанию состояниям другого человека."Оказалось, что информанты с высоким индивидуальным уровнем эмпатии склонны давать более радикальные оценки — например, они чаще ставят ползунок на крайние точки шкал, в то время как люди со средним и низким уровнем эмпатии склонны давать более взвешенные оценки эмоциям в тексте", — отметила Анастасия Колмогорова.Как объяснили ученые, их интересовало то, каким образом эмпатичность — индивидуальная биологическая функция, обусловленная работой зеркальных нейронов мозга — может влиять на интерпретацию слов, как "спусковых крючков" эмоций."Для нашего исследования важно, как сознание работает с особым типом знаков — эмонами. Они активизирует связь между представлением о некоторой ситуации и эмоцией. Доступ к слову как эмону определяется уровнем эмпатии. Если у человека низкий уровень эмпатии, во фразе "девочка заплакала" он концентрируется на действии "заплакать", которое просто обозначает эмоцию девочки. Человек же с высоким уровнем эмпатии интерпретирует фразу как эмон — то есть переживает то же состояние, что и девочка", — рассказала Колмогорова.По мнению ученых СФУ, основная функция эмпатии — навязывать именно эмоническую модель обработки знаков в ситуациях, когда у человека есть выбор, как отнестись к тому или иному сообщению.Специалисты университета заканчивают разработку классификатора, который намерены реализовать в качестве многофункционального коммерческого приложения. Также научный коллектив планирует изучить влияние на восприятие эмоциональности текста таких факторов как возраст, гендер и профессия.
https://ria.ru/20210705/yagtu-1739583008.html
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технологии, россия, красноярск, эмоции, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

В России создали программу для точного определения эмоций в тексте

03:00 14.07.2021
 
© Fotolia / olgavolodinaРасстроенная женщина у компьютера
Расстроенная женщина у компьютера - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Fotolia / olgavolodina
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Программу для распознавания эмоциональной окраски текстов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, их разработка может не только гибко оценивать характер тех или иных материалов, но и способна генерировать тексты с нужным настроением для образования и других сфер. Результаты опубликованы в журнале Biosemiotics.
Аффективные (или эмоциональные) вычисления — научное направление, занятое формализацией и логическим анализом психоэмоциональных процессов, объяснили ученые СФУ. Исследования в этой области позволяют обучать искусственный интеллект распознаванию человеческих эмоций и настраивать работу различных высокотехнологичных систем в соответствии с состоянием человека.
В ходе серии экспериментов специалисты СФУ проанализировали, каким образом отдельные слова и целые тексты "запускают" те или иные переживания у читателя, и на основе полученных данных разработали гибкую компьютерную систему классификации текстов по характеру эмоциональной окраски.

"Эмоциональные вычисления востребованы в робототехнике, цифровой медицине, транспорте, в игровой индустрии и образовании. Наша система позволяет не только определить эмоциональную окраску текста по множеству признаков, но и помогает генерировать материалы с заданным настроением. Нам уже удалось применить ее для обучения иностранных студентов русскому языку: оказалось, что радостные тексты дают заметно меньший обучающий эффект, чем грустные", — сообщила руководитель исследования, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики СФУ Анастасия Колмогорова.

Для эксперимента ученые СФУ использовали 15 тысяч постов из трех групп сети “Вконтакте”, распределенные по восьми эмоциям. В ходе исследования двум тысячам участников исследования было предъявлено четыре тысячи случайно отобранных текстов для оценки с помощью специального интерфейса.
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Выразить эмоцию, обнаруженную в тексте, можно было, передвигая ползунки на четырех шкалах, объяснили ученые. Срединная точка была "нулем", а края шкал обозначали противоположные чувства. В итоге исследователи получили "эмоциональный вес" каждого текста в виде определенного числового значения.
Кроме того, специалисты СФУ попросили 178 информантов перед оценкой текстов заполнить анкету, применяемую для определения склонности к эмпатии, то есть к сопереживанию состояниям другого человека.
"Оказалось, что информанты с высоким индивидуальным уровнем эмпатии склонны давать более радикальные оценки — например, они чаще ставят ползунок на крайние точки шкал, в то время как люди со средним и низким уровнем эмпатии склонны давать более взвешенные оценки эмоциям в тексте", — отметила Анастасия Колмогорова.
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Как объяснили ученые, их интересовало то, каким образом эмпатичность — индивидуальная биологическая функция, обусловленная работой зеркальных нейронов мозга — может влиять на интерпретацию слов, как "спусковых крючков" эмоций.
"Для нашего исследования важно, как сознание работает с особым типом знаков — эмонами. Они активизирует связь между представлением о некоторой ситуации и эмоцией. Доступ к слову как эмону определяется уровнем эмпатии. Если у человека низкий уровень эмпатии, во фразе "девочка заплакала" он концентрируется на действии "заплакать", которое просто обозначает эмоцию девочки. Человек же с высоким уровнем эмпатии интерпретирует фразу как эмон — то есть переживает то же состояние, что и девочка", — рассказала Колмогорова.
По мнению ученых СФУ, основная функция эмпатии — навязывать именно эмоническую модель обработки знаков в ситуациях, когда у человека есть выбор, как отнестись к тому или иному сообщению.
Специалисты университета заканчивают разработку классификатора, который намерены реализовать в качестве многофункционального коммерческого приложения. Также научный коллектив планирует изучить влияние на восприятие эмоциональности текста таких факторов как возраст, гендер и профессия.
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НаукаТехнологииРоссияКрасноярскэмоцииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университет
 
 
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