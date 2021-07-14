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В России создали программу для точного определения эмоций в тексте
В России создали программу для точного определения эмоций в тексте - РИА Новости, 14.07.2021
В России создали программу для точного определения эмоций в тексте
Программу для распознавания эмоциональной окраски текстов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, их разработка может... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T03:00
2021-07-14T03:00
2021-07-14T03:00
технологии
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красноярск
эмоции
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Программу для распознавания эмоциональной окраски текстов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, их разработка может не только гибко оценивать характер тех или иных материалов, но и способна генерировать тексты с нужным настроением для образования и других сфер. Результаты опубликованы в журнале Biosemiotics.Аффективные (или эмоциональные) вычисления — научное направление, занятое формализацией и логическим анализом психоэмоциональных процессов, объяснили ученые СФУ. Исследования в этой области позволяют обучать искусственный интеллект распознаванию человеческих эмоций и настраивать работу различных высокотехнологичных систем в соответствии с состоянием человека.В ходе серии экспериментов специалисты СФУ проанализировали, каким образом отдельные слова и целые тексты "запускают" те или иные переживания у читателя, и на основе полученных данных разработали гибкую компьютерную систему классификации текстов по характеру эмоциональной окраски.Для эксперимента ученые СФУ использовали 15 тысяч постов из трех групп сети “Вконтакте”, распределенные по восьми эмоциям. В ходе исследования двум тысячам участников исследования было предъявлено четыре тысячи случайно отобранных текстов для оценки с помощью специального интерфейса.Выразить эмоцию, обнаруженную в тексте, можно было, передвигая ползунки на четырех шкалах, объяснили ученые. Срединная точка была "нулем", а края шкал обозначали противоположные чувства. В итоге исследователи получили "эмоциональный вес" каждого текста в виде определенного числового значения.Кроме того, специалисты СФУ попросили 178 информантов перед оценкой текстов заполнить анкету, применяемую для определения склонности к эмпатии, то есть к сопереживанию состояниям другого человека."Оказалось, что информанты с высоким индивидуальным уровнем эмпатии склонны давать более радикальные оценки — например, они чаще ставят ползунок на крайние точки шкал, в то время как люди со средним и низким уровнем эмпатии склонны давать более взвешенные оценки эмоциям в тексте", — отметила Анастасия Колмогорова.Как объяснили ученые, их интересовало то, каким образом эмпатичность — индивидуальная биологическая функция, обусловленная работой зеркальных нейронов мозга — может влиять на интерпретацию слов, как "спусковых крючков" эмоций."Для нашего исследования важно, как сознание работает с особым типом знаков — эмонами. Они активизирует связь между представлением о некоторой ситуации и эмоцией. Доступ к слову как эмону определяется уровнем эмпатии. Если у человека низкий уровень эмпатии, во фразе "девочка заплакала" он концентрируется на действии "заплакать", которое просто обозначает эмоцию девочки. Человек же с высоким уровнем эмпатии интерпретирует фразу как эмон — то есть переживает то же состояние, что и девочка", — рассказала Колмогорова.По мнению ученых СФУ, основная функция эмпатии — навязывать именно эмоническую модель обработки знаков в ситуациях, когда у человека есть выбор, как отнестись к тому или иному сообщению.Специалисты университета заканчивают разработку классификатора, который намерены реализовать в качестве многофункционального коммерческого приложения. Также научный коллектив планирует изучить влияние на восприятие эмоциональности текста таких факторов как возраст, гендер и профессия.
https://ria.ru/20210705/yagtu-1739583008.html
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технологии, россия, красноярск, эмоции, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Программу для распознавания эмоциональной окраски текстов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ
). По словам авторов, их разработка может не только гибко оценивать характер тех или иных материалов, но и способна генерировать тексты с нужным настроением для образования и других сфер. Результаты опубликованы в журнале Biosemiotics
.
Аффективные (или эмоциональные) вычисления — научное направление, занятое формализацией и логическим анализом психоэмоциональных процессов, объяснили ученые СФУ. Исследования в этой области позволяют обучать искусственный интеллект распознаванию человеческих эмоций и настраивать работу различных высокотехнологичных систем в соответствии с состоянием человека.
В ходе серии экспериментов специалисты СФУ проанализировали, каким образом отдельные слова и целые тексты "запускают" те или иные переживания у читателя, и на основе полученных данных разработали гибкую компьютерную систему классификации текстов по характеру эмоциональной окраски.
"Эмоциональные вычисления востребованы в робототехнике, цифровой медицине, транспорте, в игровой индустрии и образовании. Наша система позволяет не только определить эмоциональную окраску текста по множеству признаков, но и помогает генерировать материалы с заданным настроением. Нам уже удалось применить ее для обучения иностранных студентов русскому языку: оказалось, что радостные тексты дают заметно меньший обучающий эффект, чем грустные", — сообщила руководитель исследования, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики СФУ Анастасия Колмогорова.
Для эксперимента ученые СФУ использовали 15 тысяч постов из трех групп сети “Вконтакте”, распределенные по восьми эмоциям. В ходе исследования двум тысячам участников исследования было предъявлено четыре тысячи случайно отобранных текстов для оценки с помощью специального интерфейса.
Выразить эмоцию, обнаруженную в тексте, можно было, передвигая ползунки на четырех шкалах, объяснили ученые. Срединная точка была "нулем", а края шкал обозначали противоположные чувства. В итоге исследователи получили "эмоциональный вес" каждого текста в виде определенного числового значения.
Кроме того, специалисты СФУ попросили 178 информантов перед оценкой текстов заполнить анкету, применяемую для определения склонности к эмпатии, то есть к сопереживанию состояниям другого человека.
"Оказалось, что информанты с высоким индивидуальным уровнем эмпатии склонны давать более радикальные оценки — например, они чаще ставят ползунок на крайние точки шкал, в то время как люди со средним и низким уровнем эмпатии склонны давать более взвешенные оценки эмоциям в тексте", — отметила Анастасия Колмогорова.
Как объяснили ученые, их интересовало то, каким образом эмпатичность — индивидуальная биологическая функция, обусловленная работой зеркальных нейронов мозга — может влиять на интерпретацию слов, как "спусковых крючков" эмоций.
"Для нашего исследования важно, как сознание работает с особым типом знаков — эмонами. Они активизирует связь между представлением о некоторой ситуации и эмоцией. Доступ к слову как эмону определяется уровнем эмпатии. Если у человека низкий уровень эмпатии, во фразе "девочка заплакала" он концентрируется на действии "заплакать", которое просто обозначает эмоцию девочки. Человек же с высоким уровнем эмпатии интерпретирует фразу как эмон — то есть переживает то же состояние, что и девочка", — рассказала Колмогорова.
По мнению ученых СФУ, основная функция эмпатии — навязывать именно эмоническую модель обработки знаков в ситуациях, когда у человека есть выбор, как отнестись к тому или иному сообщению.
Специалисты университета заканчивают разработку классификатора, который намерены реализовать в качестве многофункционального коммерческого приложения. Также научный коллектив планирует изучить влияние на восприятие эмоциональности текста таких факторов как возраст, гендер и профессия.