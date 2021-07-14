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Экс-сенатора Гаити подозревают в причастности к убийству президента
Экс-сенатора Гаити подозревают в причастности к убийству президента - РИА Новости, 14.07.2021
Экс-сенатора Гаити подозревают в причастности к убийству президента
Полиция Гаити разыскивает бывшего сенатора страны Джона Жоэля Жозефа в связи с предполагаемой причастностью к убийству президента страны Жовенеля Моиза. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:25
2021-07-14T01:25
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
майами
колумбия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция Гаити разыскивает бывшего сенатора страны Джона Жоэля Жозефа в связи с предполагаемой причастностью к убийству президента страны Жовенеля Моиза.Как сообщает местное издание Rezo Nòdwès, помимо экс-сенатора, в рамках расследования дела об убийстве президента также разыскиваются еще два человека: юрист Жозеф Феликс Бадио и бизнесмен Родольф Жаар.Полиция отмечает, что все трое подозреваются в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, колумбия, в мире
Экс-сенатора Гаити подозревают в причастности к убийству президента
01:25 14.07.2021
 
© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn

На Гаити экс-сенатора Жозефа подозревают в причастности к убийству президента Моиза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция Гаити разыскивает бывшего сенатора страны Джона Жоэля Жозефа в связи с предполагаемой причастностью к убийству президента страны Жовенеля Моиза.
Как сообщает местное издание Rezo Nòdwès, помимо экс-сенатора, в рамках расследования дела об убийстве президента также разыскиваются еще два человека: юрист Жозеф Феликс Бадио и бизнесмен Родольф Жаар.

"Разыскиваются Жозеф Феликс Бадио, Джон Жоэль Жозеф, Родольф (Додоф) Жаар. Важно: вооружены и опасны", - сообщила полиция на своей странице в Facebook.

Полиция отмечает, что все трое подозреваются в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиМайамиКолумбияВ мире
 
 
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