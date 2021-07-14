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СБУ за семь лет возбудила более 23 тысяч дел из-за "агрессии" России
СБУ за семь лет возбудила более 23 тысяч дел из-за "агрессии" России - РИА Новости, 14.07.2021
СБУ за семь лет возбудила более 23 тысяч дел из-за "агрессии" России
Служба безопасности Украины с 2014 года возбудила более 23 тысяч уголовных дел из-за "военной агрессии" РФ, сообщила в среду пресс-служба СБУ. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:13
2021-07-14T11:23
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины с 2014 года возбудила более 23 тысяч уголовных дел из-за "военной агрессии" РФ, сообщила в среду пресс-служба СБУ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис."Следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 года открыли и осуществляли расследование более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, сейчас СБУ расследует почти 2 тысячи таких дел."С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысяч человек, из них 261 гражданин Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тысячи уголовных производств, а более 1,2 тысячи человек уже признаны виновными", - цитирует пресс-служба главу СБУ Ивана Баканова.По словам главы СБУ, расследование таких преступлений усложняется боевыми действиями в Донбассе, что делает невозможным доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях. "Надлежащая работа украинских правоохранителей относительно этих фактов сосредоточит усилия Международного уголовного суда в привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований", - заявил Баканов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210518/ukraina-1732764682.html
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740975661.html
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россия, служба безопасности украины, москва, киев, украина, в мире
11:13 14.07.2021 (обновлено: 11:23 14.07.2021)
 
СБУ за семь лет возбудила более 23 тысяч дел из-за "агрессии" России

В СБУ рассказали, что с 2014 года возбудили более 23 тысяч дел из-за "военной агрессии" России

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Служба безопасности Украины
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КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины с 2014 года возбудила более 23 тысяч уголовных дел из-за "военной агрессии" РФ, сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Следователи Службы безопасности Украины с февраля 2014 года открыли и осуществляли расследование более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас СБУ расследует почти 2 тысячи таких дел.
"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысяч человек, из них 261 гражданин Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тысячи уголовных производств, а более 1,2 тысячи человек уже признаны виновными", - цитирует пресс-служба главу СБУ Ивана Баканова.
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По словам главы СБУ, расследование таких преступлений усложняется боевыми действиями в Донбассе, что делает невозможным доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях. "Надлежащая работа украинских правоохранителей относительно этих фактов сосредоточит усилия Международного уголовного суда в привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований", - заявил Баканов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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