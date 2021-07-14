https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741188403.html

В МИД оценили перспективы исключения талибов из санкций Совбеза ООН

В МИД оценили перспективы исключения талибов из санкций Совбеза ООН - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД оценили перспективы исключения талибов из санкций Совбеза ООН

Процедура исключения представителей движения "Талибан*" из санкций СБ ООН может быть запущена после начала содержательных межафганских переговоров, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:02

2021-07-14T10:02

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

сухейль шахин

россия

замир кабулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

нато

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талибан

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Процедура исключения представителей движения "Талибан*" из санкций СБ ООН может быть запущена после начала содержательных межафганских переговоров, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ранее представитель политофиса талибов* Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что талибы* обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения."Да, конечно, но мы договорились и талибам* прямым текстом сказали: как только вы, движение талибов*, сядете за стол переговоров с другой стороной, - то, что происходит в Дохе, это имитация переговоров, контакты, нет даже повестки дня, а первый признак содержательности переговоров – это одобренная и согласованная всеми сторонами повестка дня, где должны быть все пункты, и нам, внешним игрокам, должно быть ясно, по каким пунктам идет разговор. Вот когда это будет и они сядут и начнут по этой повестке дня работать, это будет для нас признаком того, что наступило время запускать процедуру делистинга, то есть вывода талибских* фигурантов из санкционного списка СБ ООН", - сказал Кабулов."Процедура непростая, но абсолютно понятная. Ее надо будет запускать, и все члены СБ ООН должны ознакомиться и проголосовать за, тогда процесс вывода из санкционных списков начнется", - отметил Кабулов, отвечая на вопрос, есть ли перспективы снятия санкций с талибов*.Спецпредставитель президента РФ по Афганистану напомнил, что когда в 2001 году была принята резолюция СБ ООН, которая признала движение "Талибан*" террористической организацией и согласно которой более 110 представителей движения из высшего и среднего звена были внесены в санкционные списки, то президент РФ принял отдельный указ, обязывающий выполнять содержание этой резолюции."Теперь ситуация изменилась. Талибы* получили свои исторические уроки и они многократно публично заявляли, что к прошлому возвращаться не собираются, что это было ошибкой, что они являются национально-освободительным движением, которое борется против иностранной оккупации НАТО и США и они хотят строить в своей независимой стране исламское общество. Трактовка исламского общества – дело вольное, пускай афганцы между собой разберутся, все они мусульмане в основной своей массе и пусть сами разберутся, кто и что имеет под этим ввиду", - сказал Кабулов."Талибы* свои уроки выучили, если бы они попытались, чисто гипотетически, повторить то, что они творили в середине 90-х прошлого века, то они прекрасно понимают, что значительная часть афганского народа, в первую очередь не пуштуны, возьмут оружие, а оно у них есть на руках, и выйдут воевать. И гражданская война еще на двадцать лет. В этом случае талибы* будут изолированы и весь мир будет на стороне тех, кто будет против талибов*. Талибам* это прямым текстом, в глаза глядя, было сказано", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210713/ssha-1741045370.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

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обострение ситуации в афганистане, сухейль шахин, россия, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, нато, доха, талибан, сша, в мире