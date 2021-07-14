https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741173602.html

СМИ: в США расследуют связи с находящейся под санкциями фирмой в России

СМИ: в США расследуют связи с находящейся под санкциями фирмой в России - РИА Новости, 14.07.2021

СМИ: в США расследуют связи с находящейся под санкциями фирмой в России

ФБР и федеральные прокуроры США ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из штата Нью-Гэмпшир, которая, как утверждается, занималась... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T03:32

2021-07-14T03:32

2021-07-14T03:32

россия

фбр

санкции в отношении россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нью-гэмпшир

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. ФБР и федеральные прокуроры США ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из штата Нью-Гэмпшир, которая, как утверждается, занималась поставками лабораторного оборудования находящейся под санкциями российской компании Intertech Instruments, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на судебные документы.Согласно ордерам, Intertech Corporation "намеренно фальсифицировала товаросопроводительные документы, избегала и обходила правила соблюдения экспортных требований и вводила в заблуждение конечных пользователей", отправляя при этом научное оборудование получателям в России, среди которых, как утверждается, фигурировала ФСБ.Отмечается, что в отношении российской Intertech Instruments администрация Джо Байдена ввела санкции в связи с ее "предполагаемой ролью в поставках российского оружия массового уничтожения".По данным издания, прокуратура не предъявила обвинений Intertech Corporation, Intertech Instruments или сотрудникам и должностным лицам компаний в совершении преступления. Но в заявлении на ордер на обыск федеральные агенты утверждают, что Intertech Corporation использовала подставную компанию для сокрытия поставок Intertech Instruments.Издание также отмечает, что неясно, какие именно товары, по мнению федеральных агентов, Intertech Corporation поставляла в Россию.

https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html

https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737195459.html

россия

нью-гэмпшир

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, санкции в отношении россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нью-гэмпшир, сша, в мире