https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741168215.html

К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран - РИА Новости, 14.07.2021

К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T00:02

2021-07-14T00:02

2021-07-14T03:38

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ryanair

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.ЕС 25 июня официально ввел в действие новые ограничительные меры "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с республикой нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза."Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", — говорится в заявлении Борреля.

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html

минск

белоруссия

норвегия

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жозеп боррель, ryanair, совет ес, евросоюз, минск, белоруссия, норвегия, в мире