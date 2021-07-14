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К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран - РИА Новости, 14.07.2021
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:02
2021-07-14T03:38
жозеп боррель
ryanair
совет ес
евросоюз
минск
белоруссия
норвегия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.ЕС 25 июня официально ввел в действие новые ограничительные меры "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с республикой нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза."Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", — говорится в заявлении Борреля.
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жозеп боррель, ryanair, совет ес, евросоюз, минск, белоруссия, норвегия, в мире
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
00:02 14.07.2021 (обновлено: 03:38 14.07.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco

К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились Северная Македония, Черногория и еще три страны

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
ЕС 25 июня официально ввел в действие новые ограничительные меры "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".
Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с республикой нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.
"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", — говорится в заявлении Борреля.
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