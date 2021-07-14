https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741168215.html
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран - РИА Новости, 14.07.2021
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:02
2021-07-14T00:02
2021-07-14T03:38
жозеп боррель
ryanair
совет ес
евросоюз
минск
белоруссия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям интеграционного объединения против Белоруссии, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.ЕС 25 июня официально ввел в действие новые ограничительные меры "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с республикой нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза."Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", — говорится в заявлении Борреля.
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html
минск
белоруссия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_374:288:2721:2048_1920x0_80_0_0_31443079932e57264afddb4c0c278e5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, ryanair, совет ес, евросоюз, минск, белоруссия, норвегия, в мире
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
00:02 14.07.2021 (обновлено: 03:38 14.07.2021)
К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились Северная Македония, Черногория и еще три страны