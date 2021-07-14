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Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика
Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика - РИА Новости, 14.07.2021
Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 можно оснастить комплексом "Касатка-Э", чтобы использовать его для поиска надводных и подводных объектов,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:35
2021-07-14T16:35
россия
ил-114
жуковский
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 можно оснастить комплексом "Касатка-Э", чтобы использовать его для поиска надводных и подводных объектов, сообщила пресс-служба научно-производственного предприятия "Радар ммс" (разработчик "Касатки")."Комплекс, созданный по принципу открытой архитектуры и имеющий модульное исполнение, может быть установлен на новые ИЛ-114-300 и решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что единственный летающий в России самолет-лаборатория Ил-114, предназначенный для летной отработки отдельных образцов бортового оборудования и всего комплекса "Касатка-Э", будет представлен в статической экспозиции авиасалона МАКС-2021.Кроме того, предприятие покажет на своем стенде магнитометрические датчики, уникальное программное обеспечение для метеосистем, пилотажный стенд для отработки штатных и нештатных ситуаций в процессе судовождения и полета, комплекс мониторинга аккумуляторных батарей и многоцелевой экраноплан "Чайка".Также впервые "Радар ммс" продемонстрирует комплекс для геофизических исследований на базе беспилотных воздушных судов вертолетного типа. Такой аппарат может использоваться для построения карт магнитной аномалии при поиске и месторождений полезных ископаемых, затонувших объектов, контроле за состоянием трубопроводов.Еще одной новинкой, которую покажет предприятие, станет совместная с технологическим стартапом HIVE разработка "дронопорт". Он предназначен для регулярного мониторинга беспилотников, которые самостоятельно выполняют задания по заранее заложенной программе, а также для доставки и смены грузов без участия оператора.Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров. Начало серийного выпуска намечено на 2023 год.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/samolet-1741077842.html
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россия, ил-114, жуковский, экономика
16:35 14.07.2021
 
Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика

"Радар ммс" хочет превратить пассажирский самолет Ил-114-300 в морского разведчика

© Фото : "Радар ММС"Стенд компании "Радар ММС"
Стенд компании Радар ММС - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : "Радар ММС"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 можно оснастить комплексом "Касатка-Э", чтобы использовать его для поиска надводных и подводных объектов, сообщила пресс-служба научно-производственного предприятия "Радар ммс" (разработчик "Касатки").
"Комплекс, созданный по принципу открытой архитектуры и имеющий модульное исполнение, может быть установлен на новые ИЛ-114-300 и решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единственный летающий в России самолет-лаборатория Ил-114, предназначенный для летной отработки отдельных образцов бортового оборудования и всего комплекса "Касатка-Э", будет представлен в статической экспозиции авиасалона МАКС-2021.
Кроме того, предприятие покажет на своем стенде магнитометрические датчики, уникальное программное обеспечение для метеосистем, пилотажный стенд для отработки штатных и нештатных ситуаций в процессе судовождения и полета, комплекс мониторинга аккумуляторных батарей и многоцелевой экраноплан "Чайка".
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:38Сказано в эфире
Каким будет "принципиально новый" военный самолет? Мнение эксперта
Также впервые "Радар ммс" продемонстрирует комплекс для геофизических исследований на базе беспилотных воздушных судов вертолетного типа. Такой аппарат может использоваться для построения карт магнитной аномалии при поиске и месторождений полезных ископаемых, затонувших объектов, контроле за состоянием трубопроводов.
Еще одной новинкой, которую покажет предприятие, станет совместная с технологическим стартапом HIVE разработка "дронопорт". Он предназначен для регулярного мониторинга беспилотников, которые самостоятельно выполняют задания по заранее заложенной программе, а также для доставки и смены грузов без участия оператора.
Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров. Начало серийного выпуска намечено на 2023 год.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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РоссияИл-114ЖуковскийЭкономика
 
 
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