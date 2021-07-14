https://ria.ru/20210714/samolet-1741256941.html

Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика

Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика - РИА Новости, 14.07.2021

Самолет Ил-114-300 предложили превратить в морского разведчика

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 можно оснастить комплексом "Касатка-Э", чтобы использовать его для поиска надводных и подводных объектов,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:35

2021-07-14T16:35

2021-07-14T16:35

россия

ил-114

жуковский

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 можно оснастить комплексом "Касатка-Э", чтобы использовать его для поиска надводных и подводных объектов, сообщила пресс-служба научно-производственного предприятия "Радар ммс" (разработчик "Касатки")."Комплекс, созданный по принципу открытой архитектуры и имеющий модульное исполнение, может быть установлен на новые ИЛ-114-300 и решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", - говорится в сообщении.Отмечается, что единственный летающий в России самолет-лаборатория Ил-114, предназначенный для летной отработки отдельных образцов бортового оборудования и всего комплекса "Касатка-Э", будет представлен в статической экспозиции авиасалона МАКС-2021.Кроме того, предприятие покажет на своем стенде магнитометрические датчики, уникальное программное обеспечение для метеосистем, пилотажный стенд для отработки штатных и нештатных ситуаций в процессе судовождения и полета, комплекс мониторинга аккумуляторных батарей и многоцелевой экраноплан "Чайка".Также впервые "Радар ммс" продемонстрирует комплекс для геофизических исследований на базе беспилотных воздушных судов вертолетного типа. Такой аппарат может использоваться для построения карт магнитной аномалии при поиске и месторождений полезных ископаемых, затонувших объектов, контроле за состоянием трубопроводов.Еще одной новинкой, которую покажет предприятие, станет совместная с технологическим стартапом HIVE разработка "дронопорт". Он предназначен для регулярного мониторинга беспилотников, которые самостоятельно выполняют задания по заранее заложенной программе, а также для доставки и смены грузов без участия оператора.Ил-114-300 – полностью отечественный пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок, прежде всего, на внутреннем рынке. Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров. Начало серийного выпуска намечено на 2023 год.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/samolet-1741077842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/samolet-1741028344.html

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россия, ил-114, жуковский, экономика