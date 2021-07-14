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Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью
Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью - РИА Новости, 14.07.2021
Аналитик дал прогноз, что будет с рублем уже осенью
Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T03:15
2021-07-14T03:15
2021-07-14T03:15
ик "универ капитал"
артем тузов
россия
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Рубль в последнее время демонстрирует слабость к доллару, но к осени его позиции могут измениться. Отечественная валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, на курс доллара к рублю будут оказывать давление поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост."Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю", — полагает эксперт.
https://ria.ru/20210710/rubl-1740699952.html
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ик "универ капитал", артем тузов, россия, доллар, рубль, экономика