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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210714/rt-1741299349.html
МИД ответил на обвинения Германии в адрес RT
МИД ответил на обвинения Германии в адрес RT - РИА Новости, 14.07.2021
МИД ответил на обвинения Германии в адрес RT
Обвинения официальных лиц ФРГ в адрес "RT-Deutsch" недопустимы, попытки оклеветать журналистов противоречат обязательствам Берлина по обеспечению свободы слова, РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T21:12
2021-07-14T21:40
медиавойны
европарламент
медиавойны
мвд фрг
хорст зеехофер
мария захарова
вольфганг шойбле
commerzbank
москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинения официальных лиц ФРГ в адрес "RT-Deutsch" недопустимы, попытки оклеветать журналистов противоречат обязательствам Берлина по обеспечению свободы слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Телеканал Russia Today - это не гибридная угроза, это "нормальная телепрограмма", которая представляет Германию в недружественном свете, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.Как говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва считаем необходимым еще раз привлечь внимание к высказываниям президента Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле о том, что РФ якобы целенаправленно манипулирует мнением граждан Германии с российскими корнями через немецкоязычную редакцию медиахолдинга "RT" – "RT-Deutsch". Она также отметила, что направленные против "RT-Deutsch" заявления, растиражированные немецкими системными медиа, прозвучали и из уст федерального министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера."Считаем подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства ФРГ недопустимыми. Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны", - заявила Захарова.По ее словам, попытки дискредитировать и оклеветать журналистов "RT-Deutsch", среди которых к тому же в основном граждане ФРГ, "в корне противоречат обязательствам Германии по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений, закреплённым в целом ряде международных документов"."Нападая на СМИ, Берлин грубо попирает ценности демократии, продвижение которых, в том числе далеко за пределами собственных границ, он декларирует своим приоритетом", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Год назад был опубликован доклад МВД ФРГ о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите конституции) в 2019 году, в котором говорится, что российские СМИ RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в оказании пророссийского влияния в Германии.Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
https://ria.ru/20210711/zakharova-1740824850.html
https://ria.ru/20210714/rt-1741229860.html
https://ria.ru/20210711/bundestag-1740807449.html
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европарламент, медиавойны, мвд фрг, хорст зеехофер, мария захарова, вольфганг шойбле, commerzbank , москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, берлин (город), в мире
21:12 14.07.2021 (обновлено: 21:40 14.07.2021)
 
МИД ответил на обвинения Германии в адрес RT

Представитель МИД Захарова назвала обвинения официальных лиц Германии в адрес RT недопустимыми

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинения официальных лиц ФРГ в адрес "RT-Deutsch" недопустимы, попытки оклеветать журналистов противоречат обязательствам Берлина по обеспечению свободы слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Телеканал Russia Today - это не гибридная угроза, это "нормальная телепрограмма", которая представляет Германию в недружественном свете, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Как говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва считаем необходимым еще раз привлечь внимание к высказываниям президента Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле о том, что РФ якобы целенаправленно манипулирует мнением граждан Германии с российскими корнями через немецкоязычную редакцию медиахолдинга "RT" – "RT-Deutsch". Она также отметила, что направленные против "RT-Deutsch" заявления, растиражированные немецкими системными медиа, прозвучали и из уст федерального министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера.
"Считаем подобные инсинуации со стороны членов высшего руководства и правительства ФРГ недопустимыми. Обвинения, прозвучавшие в адрес высокопрофессионального российского СМИ с многомиллионной глобальной аудиторией, абсолютно безосновательны", - заявила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 18:09
"Автогол года": Захарова оценила слова главы бундестага об RT
По ее словам, попытки дискредитировать и оклеветать журналистов "RT-Deutsch", среди которых к тому же в основном граждане ФРГ, "в корне противоречат обязательствам Германии по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений, закреплённым в целом ряде международных документов".
"Нападая на СМИ, Берлин грубо попирает ценности демократии, продвижение которых, в том числе далеко за пределами собственных границ, он декларирует своим приоритетом", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Год назад был опубликован доклад МВД ФРГ о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите конституции) в 2019 году, в котором говорится, что российские СМИ RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в оказании пророссийского влияния в Германии.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 14:01
Министр внутренних дел Германии заступился за телеканал RT
Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.
Председатель бундестага Германии Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 14:05
Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
 
МедиавойныЕвропарламентМедиавойныМВД ФРГХорст ЗеехоферМария ЗахароваВольфганг ШойблеCommerzbankМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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