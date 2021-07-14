14:01 14.07.2021 (обновлено: 15:12 14.07.2021)
Министр внутренних дел Германии заступился за телеканал RT
Министр внутренних дел ФРГ заявил, что RT — не гибридная угроза, а "нормальная телепрограмма"
БЕРЛИН, 14 июл — РИА Новости. Телеканал Russia Today — это не гибридная угроза, а "нормальная телепрограмма", которая представляет Германию в недружественном свете, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Год назад МВД республики опубликовало доклад о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите конституции) в 2019 году. В нем говорилось, что российские СМИ RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в оказании пророссийского влияния в Германии.
"Хотел бы сказать по поводу безопасности (проведения выборов в бундестаг в ФРГ): Russia Today — это не гибридная угроза, это нормальная телепрограмма, которая освещает нас недружественно", — пояснил Зеехофер.
Министр добавил, что не является "другом Russia Today", однако речь идет о "пропаганде, это очевидно".
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать меры против немецких средств массовой информации, работающих в России, в ответ на действия против российских в Германии.
Германский Commerzbank 26 февраля направил письменное уведомление о закрытии счетов Russia Today в Германии и Ruptly. Доступ к осуществлению финансовых операций прекращен с 31 мая.
Как заявил 5 марта на брифинге в Берлине представитель МИД Германии, угрозы о встречных мерах со стороны Москвы из-за ситуации вокруг RT не соответствуют сути происходящего. В ведомстве отметили, что немецкий кабмин не влиял на Commerzbank с целью прекращения отношений с Russia Today.
Sputnik и RT на Западе не раз обвиняли в якобы "фейках", однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами в документе называются Sputnik и RT.
Президент России Владимир Путин, комментируя это решение, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам лидера страны, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.