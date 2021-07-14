https://ria.ru/20210714/rossiya-1741220216.html
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу" - РИА Новости, 14.07.2021
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"
Выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, как сообщили РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:01
2021-07-14T13:01
2021-07-14T13:01
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ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.Как рассказали собеседники, было заявлено, что Россия "будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи".По словам источника, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева - создания "Крымской платформы", понимают ее абсолютную неприемлемость для России.Как подчеркнули собеседники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее.
https://ria.ru/20210522/proval-1733490758.html
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россия, шос, республика крым, киев, политика
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"
В делегации России в ШОС заявили о жестких выводах из-за поддержки Западом "Крымской платформы"
ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости.
Выводы России
в отношении поддержки Западом инициированного Киевом
саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе
.
Как рассказали собеседники, было заявлено, что Россия "будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи".
По словам источника, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева - создания "Крымской платформы", понимают ее абсолютную неприемлемость для России.
Как подчеркнули собеседники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее.