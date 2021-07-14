Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/rossiya-1741220216.html
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу" - РИА Новости, 14.07.2021
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"
Выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, как сообщили РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:01
2021-07-14T13:01
россия
шос
республика крым
киев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.Как рассказали собеседники, было заявлено, что Россия "будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи".По словам источника, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева - создания "Крымской платформы", понимают ее абсолютную неприемлемость для России.Как подчеркнули собеседники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее.
https://ria.ru/20210522/proval-1733490758.html
россия
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, шос, республика крым, киев, политика
13:01 14.07.2021
 
В российской делегации в ШОС пообещали реакцию на "Крымскую платформу"

В делегации России в ШОС заявили о жестких выводах из-за поддержки Западом "Крымской платформы"

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита "Крымской платформы" будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, как сообщили источники в делегации РФ, российская сторона выступила в среду на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
Как рассказали собеседники, было заявлено, что Россия "будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 22:50
На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
По словам источника, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева - создания "Крымской платформы", понимают ее абсолютную неприемлемость для России.
Как подчеркнули собеседники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее.
 
РоссияШОСРеспублика КрымКиевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Москве в четверг ожидаются грозы и град
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния