https://ria.ru/20210714/rosgvardiya-1741212332.html

В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку

В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку - РИА Новости, 14.07.2021

В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку

Кировский районный суд Астрахани приговорил к 1,5 года условного срока бывшего исполняющего обязанности начальника Росгвардии по Астраханской области,... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:09

2021-07-14T12:09

2021-07-14T12:09

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 1,5 года условного срока бывшего исполняющего обязанности начальника Росгвардии по Астраханской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь идет о Владимире Семине."Приговором Кировского районного суда Астрахани бывшему и.о. начальника регионального управления Росгвардии назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, бывшему начальнику вневедомственной охраны – 1 года условно", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, будучи замглавы регионального управления Росгвардии, одновременно являясь членом аттестационной комиссии, через посредника – начальника отдела вневедомственной охраны - потребовал от двух кандидатов на должности подарки за прохождение комиссии. Данный факт выявлен сотрудниками регионального управления ФСБ.Уголовное дело было возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

https://ria.ru/20210529/avtomobil-1734721517.html

https://ria.ru/20210713/pokhischenie-1741046066.html

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астрахань

астраханская область

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), астрахань, астраханская область, происшествия