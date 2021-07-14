https://ria.ru/20210714/rosgvardiya-1741212332.html
В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку
В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку - РИА Новости, 14.07.2021
В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку
Кировский районный суд Астрахани приговорил к 1,5 года условного срока бывшего исполняющего обязанности начальника Росгвардии по Астраханской области,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:09
2021-07-14T12:09
2021-07-14T12:09
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происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 1,5 года условного срока бывшего исполняющего обязанности начальника Росгвардии по Астраханской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, речь идет о Владимире Семине."Приговором Кировского районного суда Астрахани бывшему и.о. начальника регионального управления Росгвардии назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, бывшему начальнику вневедомственной охраны – 1 года условно", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, будучи замглавы регионального управления Росгвардии, одновременно являясь членом аттестационной комиссии, через посредника – начальника отдела вневедомственной охраны - потребовал от двух кандидатов на должности подарки за прохождение комиссии. Данный факт выявлен сотрудниками регионального управления ФСБ.Уголовное дело было возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.
https://ria.ru/20210529/avtomobil-1734721517.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), астрахань, астраханская область, происшествия
В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку
Суд дал 1,5 года условно бывшему и.о. главы Росгвардии по Астраханской области