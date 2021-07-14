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Россия увеличит число рейсов с восемью странами

Россия увеличит число рейсов с восемью странами - РИА Новости, 14.07.2021

Россия увеличит число рейсов с восемью странами

РФ с 24 июля увеличивает число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:13

2021-07-14T16:13

2021-07-14T16:24

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. РФ с 24 июля увеличивает число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.На заседании принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов в Австрию (по маршруту Санкт-Петербург - Вена 2 рейса в неделю), Бельгию (по маршруту Санкт-Петербург - Брюссель 2 рейса в неделю), Болгарию (по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - София, Санкт-Петербург - Варна, Санкт-Петербург - Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург - Варна с частотой 1 рейс в неделю).Также будет увеличено число рейсов в Венгрию (по маршруту Москва – Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с частотой 2 рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва - Салоники и Москва - Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва - Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва - Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, по маршрутам Москва - Сплит и Москва - Дубровник с 2 до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва – Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).

https://ria.ru/20210714/aviasoobschenie-1741250053.html

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

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