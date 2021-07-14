https://ria.ru/20210714/rada-1741224298.html

В Раде предрекли досрочные выборы президента из-за отставки Авакова

В Раде предрекли досрочные выборы президента из-за отставки Авакова - РИА Новости, 14.07.2021

В Раде предрекли досрочные выборы президента из-за отставки Авакова

Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, который бессменно занимал этот пост почти семь с половиной лет, приведет к тому, что президент Владимир Зеленский не... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:24

2021-07-14T13:24

2021-07-14T13:24

оппозиционная платформа - за жизнь

арсен аваков

верховная рада украины

владимир зеленский

мвд украины

украина

в мире

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Отставка главы МВД Украины Арсена Авакова, который бессменно занимал этот пост почти семь с половиной лет, приведет к тому, что президент Владимир Зеленский не сможет противостоять своим противникам, что приведет к досрочным выборам главы государства, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.Ранее во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Согласно законодательству, его отставку должна утвердить Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение Рады вносит коалиция, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов."Ни для кого не секрет, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся как снежный ком каждый день, а значит - досрочные выборы. И там снова… только в новой роли, мы увидим Авакова. До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!", - написал Кива во вторник в своем Telegram-канале.Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.На Украине неоднократно проходили акции с требованием отставки Авакова. У активистов был ряд претензий к деятельности министра, в частности в расследовании убийств журналиста Павла Шеремета в 2016 году и бывшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк - в 2018.

https://ria.ru/20210713/avakov-1741166650.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/avakov-1741158377.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире